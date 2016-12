Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym weszła w życie

Nowela ma na celu utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, wymagają tego bowiem przepisy prawa Unii Europejskiej. Ustawę przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Nowelizacja zakłada, że rejestr powstanie na bazie rejestrów działających w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD) oraz ewidencji przewoźników drogowych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu.

Ma on być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez GITD i ma się składać z trzech ewidencji: przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; poważnych naruszeń przepisów dotyczących obowiązków lub warunków przewozów drogowych; osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi - do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Rejestr - przez punkt kontaktowy - zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich UE, co ma umożliwić wymianę danych między krajami unijnymi.

Dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem m.in. danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania przedsiębiorcy.

Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi będą udostępniane na wniosek - w niezbędnym zakresie - upoważnionym organom: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ponadto, nowela zmienia obowiązujące przepisy określające warunki, które muszą spełniać przedsiębiorca i zarządzający transportem, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji, którą powinni cieszyć się przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Przepis, który dotyczy powołania Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wejdzie w życie 30 listopada 2017 r. Przepisy, które nakładają na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek podjęcia działań zmierzających do utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wchodzą zaś w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: PAP