Jedna strefa ekonomiczna w Polsce

Dotychczasowa ustawa przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia.

"Prawo przestało nadążać za zmieniającą się sytuacją gospodarczą kraju i na świecie, co skutkowało m.in. podziałami regionalnymi. Ograniczenia terytorialne wymuszały na przedsiębiorcach i administracji wielomiesięczne procedury, co często prowadziło do rezygnacji z inwestowania. Czas korzystania z ulg podatkowych wyznaczała, już dwukrotnie zmieniana data kończąca funkcjonowanie Stref. Obniżało to inwestycyjną konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej" – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Jedna strefa inwestycyjna - co się zmieni?

Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.

Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.

Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat. Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

Doceniamy dotychczasowy wkład przedsiębiorców w rozwój polskiej gospodarki

"Zapewniamy bezpieczeństwo ponad 2 tys. inwestorom, którzy zatrudniają ponad 300 tys. pracowników. Nie wprowadzamy zmian do nabytych przez nich praw, czyli przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o SSE, będą zwolnieni z podatku do 2026 roku. Opieramy się na dotychczasowej działalności Stref. Dajemy im możliwość stania się głównym punktem kontaktu w danym regionie. Razem z nową ustawą, Strefy dostają narzędzia do stworzenia własnego planu rozwoju inwestycji i obsługi inwestorów na każdym etapie transakcji" – zaznacza wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

"Nasi warmińsko-mazurscy przedsiębiorcy oraz Ci z którymi w tej chwili rozmawiamy, patrzą na nową ustawę, tak samo jak my, z olbrzymią nadzieją. Dla nas nowa ustawa, mówiąc kolokwialnie, jest „zbawienna”. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju staje się faktem, ponieważ dzięki nowej ustawie rozwój Polski będzie bardziej zrównoważony. Najsłabiej rozwinięte regiony będą miały szanse znacznie szybciej się rozwijać" – podkreśla wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej SSE Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg.