Rewizja KPO przyjęta przez rząd. Co z podatkiem od aut spalinowych?

Rada Ministrów przyjęła rewizję Krajowego Planu Odbudowy

"Rewizja KPO przyjęta przez Radę Ministrów! Kilka miesięcy temu mieliśmy zablokowane KPO z opóźnionymi reformami i nierealistycznymi inwestycjami" - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

Dodała, że dzięki przyjętym zmianom Polska zainwestuje więcej o 600 mln zł w szpitale powiatowe, o 2,5 mld zł - w rolników i o 600 mln zł więcej w ocieplenie budynków wielorodzinnych.

Dopłaty do elektryków zamiast podatku od aut spalinowych

"Przede wszystkim zastąpimy podatek od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków" - podkreśliła.

Wcześniej na konferencji minister mówiła, że liczy, iż Rada Ministrów zaakceptuje we wtorek proponowaną przez jej resort rewizję Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dodała, że gdy to nastąpi, to poinformuje, jakie są jeszcze rozbieżności z KE w tej sprawie.

Jakie zmiany w KPO?

W komunikacie po posiedzeniu rządu, KPRM napisał, że zmiany w KPO obejmują 6 z 7 komponentów, a rewizją zostało objętych 14 z 55 reform (10 z części grantowej i 4 z części pożyczkowej) oraz 27 z 56 inwestycji (18 z części grantowej i 9 z części pożyczkowej KPO).

W komunikacie podkreślono, że proponowane zmiany przyczynią się do lepszej realizacji działań m. in. w obszarach zielonej transformacji, inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz transformacji cyfrowej i wsparcia produktywności i konkurencyjności. Wśród najważniejszych zmian kancelaria premiera wymieniła brak podatku od aut spalinowych oraz realizowanie ok. 1,1 mld euro budżetu Fundusz Elektromobilności w ramach części pożyczkowej KPO.

Uwolnione w ten sposób środki z części grantowej zostaną przeznaczone m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwo (600 mln euro); ocieplenie bloków i kamienic (140 mln euro); szpitale powiatowe (150 mln euro); cyfryzację samorządów (127 mln euro) i 373,75 mln euro na dopłaty do zakupu elektryków.

Co dalej?

"30 kwietnia, przyjęta przez rząd, rewizja KPO zostanie przesłana do Brukseli. Komisja Europejska ma teraz dwa miesiące na jej formalną ocenę" - napisała KPRM.

Kancelaria dodała, że 16 lipca planowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), a na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE oraz zatwierdzone tzw. ustalenia operacyjne.

"Jest to konieczne do złożenia kolejnych wniosków o płatność. Na początku września planowane jest wysłanie drugiego i trzeciego wniosku o płatność, a ich refundacja spodziewana jest pod koniec 2024 r." - napisano.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma otrzymać w sumie 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Wydatkowanie środków jest opóźnione, dlatego Polska chce zrewidować plan. Ponadto w ramach rewizji KPO Polska chce także zmiany lub zniesienia pewnych tzw. kamieni milowych KPO i m.in. chciała uniknąć wprowadzenia w Polsce podatku dla posiadaczy aut spalinowych.

MFiPR podał we wtorek, że do 15 kwietnia do Polski z KPO trafiło ok. 3,2 mld euro w ramach wsparcia grantowego oraz ok. 8,1 mld euro z części pożyczkowej. (PAP Biznes)

jz/ osz/