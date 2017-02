Czy pracownik służby bhp powinien prowadzić szkolenia okresowe?

Ze względu na brak regulacji zobowiązujących pracownika służby bhp do prowadzenia szkoleń okresowych należy przyjąć, że pracodawca nie powinien zobowiązywać pracowników służby bhp do prowadzenia takich szkoleń. Jeśli pracownik odmówił przeprowadzenia szkolenia okresowego, nie powinien być ukarany karą porządkową. Pracodawca, chcąc, aby pracownik służby bhp przeprowadził szkolenie okresowe, może zawrzeć z nim dodatkową umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie przeprowadzenie takiego szkolenia.

Pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy pracowników, którzy nie zostali właściwie przeszkoleni w zakresie bhp (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy). Szkolenie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego może prowadzić pracownik służby bhp (§ 10 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Jednak przepisy nie przewidują możliwości prowadzenia przez taką osobę szkolenia okresowego bhp. Zatem pracodawca nie powinien zobowiązywać pracownika służby bhp do wykonywania zadań, które nie mają wyraźnego oparcia w obowiązujących przepisach.

reklama reklama

Jeżeli pracodawca wyda pracownikowi zatrudnionemu w komórce bhp polecenie służbowe przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników, należy przyjąć, że może on powstrzymać się z realizacją takiego polecenia. W takim przypadku pracodawca nie powinien nakładać na pracownika kary porządkowej ani w żaden inny sposób dyscyplinować pracownika. Wynika to z braku podstaw prawnych do takiego działania. Odmowa przeprowadzenia szkolenia okresowego, do którego prowadzenia pracownik służby bhp nie jest zobowiązany, nie może być uznana za przewinienie porządkowe naruszające przepisy bhp i przyjętą w zakładzie organizację pracy. Zachowaniu pracownika powstrzymującego się z wykonaniem polecenia nie można w omawianej sytuacji przypisać winy, co powoduje brak możliwości nałożenia na niego kary porządkowej.

Służbę bhp ma obowiązek utworzyć pracodawca, który zatrudnia ponad 100 pracowników (art. 23711 § 1 Kodeksu pracy). Pełni ona funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zakresu działania służby bhp zalicza się m.in. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnieni: kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Czy pracownik służby bhp powinien prowadzić szkolenia okresowe

W artykule omówiono również przykłady omawiające problematykę bhp.