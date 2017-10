CRM w telefonie pracownika. Czy warto postawić na aplikację mobilną?

Coraz popularniejsze systemy CRM (customer relationship management) to narzędzia służące automatyzowaniu czynności oraz zarządzaniu procesami wewnątrz firmy i relacjami z klientami przedsiębiorstwa. Technologia CRM pozwala np. na zbieranie informacji o klientach, partnerach i dostawcach, komunikację z nimi, zarządzanie projektami, korespondencją i dokumentami, tworzenie ofert i wiele innych czynności z zakresu marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Dzięki CRM każdy pracownik firmy oraz jej klienci mają dostęp do ważnych dla siebie informacji. Zazwyczaj jednak technologia jest dostępna tylko na komputerach stacjonarnych i laptopach.

CRM w kieszeni

Możliwość zdalnego zarządzania systemem CRM to nieunikniony krok naprzód. Przeniesienie części funkcjonalności systemu do mobilnej aplikacji jest ukłonem głównie w stronę handlowców pracujących w terenie. – Aplikacje dają możliwość planowania spotkań, trasy, szybkiego przesyłania do systemu notatek, zdjęć i innych załączników. Pracownikowi będącemu w podróży służbowej lub na spotkaniu z klientem, niepotrzebny jest już komputer – mówi Ireneusz Huszcza, Dyrektor Projektowania i Rozwoju Systemów Biznesowych w SI-Consulting. – W aplikacji mobilnej możliwe jest także raportowanie, nadzorowanie pracy podwładnych, wysyłanie swojego położenia, zakładanie szans sprzedażowych czy przyjmowanie zleceń – wymienia ekspert.

Większa wydajność i więcej czasu

Z rozszerzenia mobilnego mogą korzystać nie tylko sprzedawcy. Łatwo wyobrazić sobie, jak ułatwioną pracę będą mieli likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych, którzy, jeszcze na miejscu wypadku, będą mogli rozpocząć pracę w systemie, przesyłając do niego niezbędne informacje i zdjęcia. Przez telefon możliwe jest także zgłaszanie awarii w biurze i poza nim: zamawianie serwisu klimatyzacji, IT czy samochodu. Każdy pracownik firmy z dostępem mobilnym do CRM może z w dowolnym czasie i miejscu sprawdzić dotyczące go informacje kadrowo-płacowe. Klienci firmy natomiast, mogą podejrzeć i opłacić przez telefon faktury, sprawdzić status zamówienia, realizacji zadania itp.

- Analizując te przykłady, można łatwo dostrzec, jakie korzyści z mobilnego rozwiązania płyną dla pracowników i klientów. To głównie oszczędność czasu. Wprowadzać dane można do mobilnej aplikacji na bieżąco, w trakcie wykonywanych obowiązków. To oznacza, że po powrocie do biura, możemy zająć się kolejnymi obowiązkami, zamiast raportowaniem w systemie – podkreśla Ireneusz Huszcza. – Rozwiązania mobilne to jednak przede wszystkim korzyść dla właścicieli firm, które z nich korzystają. Zwiększenie wydajności pracowników i zaoszczędzenie czasu, przekładają się bowiem jednoznacznie na finanse i potencjał przedsiębiorstwa – zauważa ekspert.

Wrażliwe dane pozostają bezpieczne

Systemy CRM przetwarzają często cenne i poufne informacje, m. in. tajemnice dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego organizacji, czy też dane osobowe pracowników, klientów i partnerów firmy. Czy decydując się na mobilną wersję CRM, która wykorzystuje sieć telefonii komórkowej i łączy się z internetem w wielu punktach dostępu, właściciele firmy nie ryzykują utraty wrażliwych informacji?

- Mobilne przedłużenie systemu wykorzystuje tylko te funkcjonalności CRM, które są niezbędne poza biurem. Nie każdy może też korzystać z pełni uprawnień – zakres dostępu dla poszczególnych jednostek ustala się jeszcze na etapie projektowania rozwiązania mobilnego. Dodatkowo, dostępu chronią bezpieczne hasła podlegające regularnym zmianom – mówi Ireneusz Huszcza z SI-Consulting. – Owszem, zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, np. ataki hakerskie, przed którymi nie da się ustrzec. Dlatego decydując się na system CRM i jego mobilną wersję, warto zwrócić uwagę na częstotliwość, z jaką tworzy kopie zapasowe informacji. Najlepiej, by odbywało się to codziennie. Radzimy korzystanie z systemów typu MDM (Mobile Device Manager), które pomagają w systematyzacji polis bezpieczeństwa, utrzymaniu jednolitych standardów, czy wreszcie zarządzaniem flotą urządzeń, co dodatkowo podnosi standardy bezpieczeństwa danych – podpowiada ekspert.