RODO 2018: obowiązek informacyjny (wzór)

Zaktualizuj regulamin pod RODO

Obowiązek informacyjny to nic innego, jak udzielenie osobie, której dane dotyczą informacji o zasadach przetwarzania jej danych oraz o tym, jakie prawa jej przysługują. Mówiąc krótko, żeby miała poczucie, że nawet jeżeli jej dane są przekazywane do podmiotu, który ma uprzywilejowaną pozycję (duża/bogata firma, urząd, szpital) to ma ona prawo do kontroli tego, czy jej dane są prawidłowo przetwarzane (w tym zabezpieczone) oraz może dochodzić swoich praw (co więcej może zrobić to w jej imieniu organ nadzoru).

Te informacje są przekazywane podczas zbierania danych, a także wtedy gdy są uzyskiwane od innego podmiotu (np. podczas zakupu legalnej bazy marketingowej). Informacji udziela ten kto otrzymał dane. W przypadku bezpośredniego pozyskania danych, jeżeli te informacje są już znane osobie, której dane dotyczą, nie ma obowiązku udzielania niezbędnych informacji (Art. 13 ust. 4 RODO), np. w przypadku zawarcia umowy z tą osobą, uzasadnione jest stwierdzenie, że ma ona już wiedzę o przetwarzaniu jej danych, gdy wynika ono bezpośrednio z celu zawarcia umowy.

Podmiot, który pozyskał dane z innego źródła, zgodnie z art. 14 ust. 5 RODO nie będzie musiał wypełniać obowiązku informacyjnego m.in. także jeżeli jego wypełnienie byłoby niemożliwe lub wynikało bezpośrednio z przepisu prawa.

Co do zasady obowiązek informacyjny można wypełnić bezpośrednio w formularzu pozyskiwania danych (w szczególności przy treści zgody na przetwarzanie danych). Najłatwiej oraz najwygodniej wypełnić go bezpośrednio w regulaminie świadczenia usług.

Obowiązek informacyjny zamieszczamy w szczególności w (dotyczy pozyskania danych bezpośrednio od podmiotu danych):

regulaminie konkursu

regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną

regulaminie wydarzenia

regulaminie biblioteki

regulaminie sklepu internetowego

regulaminie newslettera

Szczególnie dobrym momentem na aktualizację regulaminu jest konieczność zamieszczenia nowego obowiązku już pod RODO.

Wystarczy w regulaminie dodać paragraf dotyczący informacji o danych osobowych, w którym zostaną zamieszczone niezbędne informacje wymagane w art. 13 RODO.

Przykładowy obowiązek informacyjny (proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie punkty będą miały zawsze zastosowanie, informację należy przygotować pod konkretny proces przetwarzania):

Informacje o przetwarzaniu danych