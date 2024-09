Jak bezpiecznie rozpocząć działalność w branży beauty? [Poradnik]

Jak bezpiecznie rozpocząć działalność w branży beauty? Oto poradnik dla przyszłych właścicieli salonów kosmetycznych.

Rozpoczęcie działalności w branży beauty

Otwieranie salonu beauty, jak każdy biznes, wiąże się z licznymi wyzwaniami. Prowadzenie takiej działalności wymaga znajomości przepisów prawnych, które regulują zarówno funkcjonowanie firmy, jak i świadczenie usług kosmetycznych. Kluczowym aspektem sukcesu jest odpowiednie zabezpieczenie tej działalności na różnych poziomach, aby minimalizować ryzyko finansowe, prawne oraz związane z zarządzaniem personelem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę.

Rejestracja działalności - salon beauty

Pierwszym krokiem w prowadzeniu legalnego salonu beauty jest jego właściwa rejestracja. W Polsce możliwe jest prowadzenie działalności jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub w formie jednej ze spółek prawa handlowego (np. sp. z o.o.).

Wymogi sanitarne i bezpieczeństwo dla salonu beauty

W salonie beauty wykonuje się zabiegi, które wiążą się z ryzykiem narażenia klientów na uszczerbek dla ich zdrowia. Z tego względu niezbędne jest przestrzeganie rygorystycznych przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Lokale, w których świadczone są usługi kosmetyczne, muszą spełniać wymogi sanitarne – jeszcze przed otwarciem salonu należy zgłosić lokal do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID). Inspektorzy sprawdzą warunki higieniczne, dostęp do bieżącej wody, wentylację, a także odpowiednie przechowywanie kosmetyków i narzędzi. Innym ważkim aspektem jest konieczność stałego przestrzegania przepisów BHP.

Dokumentacja prawna salonu beauty

Bardzo ważnym, a niestety często błędnie ignorowanym, aspektem zabezpieczenia biznesu w branży beauty jest posiadanie odpowiedniej i dostosowanej do swojej działalności dokumentacji prawnej. Bez niej trudno bowiem o powodzenie właściciela salonu beauty w przypadku ewentualnego sporu z klientem – co niewątpliwie jest dość powszechnym zjawiskiem. Do podstawowych dokumentów, w które powinien być zaopatrzony każdy salon czy gabinet zalicza się:

Regulamin salonu – to jeden z filarów bezpiecznego prowadzenia biznesu beauty. Dobrze przygotowany regulamin powinien zawierać zasady umawiania i odwoływania wizyt, przebywania na terenie salonu, określać prawa i obowiązki klientów, a przede wszystkim opisywać procedurę reklamacyjną. Taki regulamin powinien być dostępny dla klientów (np. na stronie internetowej salonu lub w recepcji). Regulamin voucherów/bonów podarunkowych – niemal każdy salon posiada w ofercie vouchery czy bony podarunkowe, które są szczególnego rodzaju środkami płatniczymi. Dlatego tak ważne jest uregulowanie zasad ich zakupu i realizacji. Dedykowane zgody na zabieg – to must have każdego salonu wykonującego zabiegi kosmetyczne! Bez takich zgód osoba wykonująca zabieg jest pozbawiona obrony i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepożądane następstwa zabiegu. Uwaga! Również zgoda, która nie zawiera wszystkich wymaganych prawem elementów, czyli zgoda nieprawidłowa, jest równoznaczna z brakiem zgody na zabieg. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku klientów lub pracowników – dziś w dobie internetu i szeroko pojętej działalności marketingowej salonów, odbieranie od klientów czy pracowników zgód na wykorzystywanie ich wizerunku powinno być normą. Publikacja twarzy klientki bez jej wyraźnej zgody jest niczym innym jak naruszeniem jej prawa do wizerunku, za co osoba dokonująca takiego naruszenia może być pociągnięta do odpowiedzialności.

Umowy z pracownikami salonu beauty

Zatrudniając w salonie pracowników, warto zadbać o odpowiednie umowy (o pracę lub umowy zlecenia). Samo spisanie zakresu obowiązków pracownika, ustalonego wynagrodzenia i zasad wypowiadania umowy może być niewystarczające. W branży beauty dość powszechnym zjawiskiem jest bowiem podbieranie klientów przez byłych pracowników, wykorzystywanie kontaktów i innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dlatego istotnym jest zawarcie w takich umowach odpowiednich klauzul dotyczących zachowania poufności informacji oraz zakazu konkurencji.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

W każdym salonie beauty dochodzi do przetwarzania danych osobowych tak klientów (w tym dane szczególnie wrażliwe tj. informacje o stanie zdrowia), jak i pracowników. Przepisy RODO nakładają na administratorów tych danych obowiązki w zakresie informowania np. celu, w jakim dane są przetwarzane, o podstawie prawnej ich przetwarzania, a także o prawach, jakie przysługują osobie, której dane dotyczą. Warto zatem opracować politykę prywatności, która wyjaśnia klientom, w jaki sposób ich dane są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane. Klienci muszą również wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych, dlatego przygotuj odpowiedni formularz do podpisania już przy pierwszej wizycie w salonie.

Ubezpieczenie działalności i odpowiedzialności cywilnej

Ostatnim z filarów w branży beauty jest oczywiście ubezpieczenie. Ubezpieczenie działalności pozwala zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadki, uszkodzenie mienia czy roszczenia klientów. Najważniejsze rodzaje ubezpieczeń:

OC działalności gospodarczej – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni salon przed roszczeniami klientów w przypadku szkód wynikających z wykonywanych zabiegów. Warto zwrócić uwagę, czy polisa obejmuje wszystkie oferowane usługi, szczególnie te bardziej inwazyjne. Ubezpieczenie mienia – chroni sprzęt, kosmetyki oraz wyposażenie salonu przed zniszczeniem, kradzieżą czy innymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie od utraty zysków – przydatne w sytuacjach, gdy działalność musi być czasowo wstrzymana, np. w wyniku pożaru lub zalania salonu.

Podsumowanie

Zabezpieczenie prawne salonu beauty to niezbędny element długoterminowego sukcesu biznesu. Odpowiednia dokumentacja, a także ubezpieczenie i przestrzeganie przepisów RODO oraz sanitarno-epidemiologicznych minimalizują ryzyko konfliktów prawnych i finansowych. Pamiętaj, że inwestując w solidne podstawy prawne swojego salonu, nie tylko chronisz swoją firmę, ale także budujesz zaufanie klientów i pracowników.

Autorki: Emilia Boboryko i Paulina Iwanowicz

Prawniczki w branży beauty

IG: prawniczki_beauty