Dofinansowanie 150 tys. na działalność 2025 - dla kogo i gdzie złożyć wniosek?

Dofinansowanie 150 tys. na działalność 2025 - dla kogo i gdzie złożyć wniosek?

31 sierpnia 2025, 15:25
[Data aktualizacji 22 sierpnia 2025, 10:17]
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nawet 150 tys. zł dofinansowania! Od kiedy można składać wnioski?
Nawet 150 tys. zł dofinansowania! Od kiedy można składać wnioski?
Zakładasz własny biznes, ale brakuje Ci środków na start? Nie musisz od razu brać drogiego kredytu. W Polsce jest kilka źródeł finansowania, które mogą pomóc w uruchomieniu działalności – od dotacji i tanich pożyczek, po prywatnych inwestorów i crowdfunding. Wybór zależy m.in. od tego, czy jesteś bezrobotny, mieszkasz na wsi, czy może planujesz innowacyjny startup.

Dofinansowanie na start firmy 2025 - dotacje z urzędu pracy – nawet 50 tys. zł

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy. Jednorazowa dotacja może wynieść do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 50 tys. zł. Otrzymasz ją, jeśli m.in.:

  • jesteś bezrobotny,
  • opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i poszukujesz pracy,
  • jesteś absolwentem centrum lub klubu integracji społecznej.

Warunki:

  • musisz złożyć wniosek przed rejestracją firmy,
  • we wniosku podajesz m.in. kwotę dotacji, opis działalności i kalkulację kosztów,
  • firmę musisz prowadzić min. 12 miesięcy.

Dotacji nie dostaniesz, jeśli w ostatnich 12 miesiącach prowadziłeś firmę, chyba że zamknąłeś ją w czasie pandemii i planujesz inny profil działalności.

Pożyczki na start – program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

To oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z wyjątkowo korzystnymi warunkami:

  • kwota do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł,
  • niskie oprocentowanie, brak prowizji,
  • spłata do 7 lat,
  • roczna karencja w spłacie,
  • możliwość umorzenia nawet połowy pożyczki.

Pożyczkę mogą otrzymać m.in. osoby bezrobotne, poszukujące pracy, opiekunowie osób z niepełnosprawnością oraz studenci ostatniego roku.

Dotacje unijne 2025 – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

Fundusze europejskie finansują projekty, które pomagają wejść na rynek pracy lub założyć firmę. W ramach takich programów możesz liczyć na:

  • indywidualny plan działania,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
  • staże i praktyki,
  • dotację na start firmy,
  • pokrycie kosztów ZUS przez określony czas.

Aktualne nabory znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Firma na wsi – wsparcie z Lokalnych Grup Działania

Mieszkasz na wsi? Lokalne Grupy Działania oferują dotacje do 100 tys. zł na start firmy. Warunki najczęściej obejmują:

  • zamieszkanie na wsi min. rok,
  • brak działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach,
  • brak wcześniejszego dofinansowania na firmę z LGD.

Dotacje można przeznaczyć np. na zakup sprzętu czy wyposażenia. Warto sprawdzić w gminie lub w bazie LGD, czy w regionie jest aktualny nabór.

Finansowanie startupów – dla innowacyjnych pomysłów

Masz pomysł na unikalny produkt lub usługę? Możesz szukać wsparcia wśród:

  • funduszy seed capital i venture capital,
  • aniołów biznesu,
  • parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Programy unijne, takie jak Startup Booster Poland, oferują dotacje do 400 tys. zł, mentoring i pomoc w rozwoju produktu. Startupy z Polski Wschodniej mogą korzystać z platform startowych, które zapewniają m.in. obsługę prawną, marketingową i księgową.

Prywatny inwestor – kapitał i know-how

Fundusze VC i aniołowie biznesu inwestują w firmy z dużym potencjałem, oferując środki i doświadczenie. W zamian często obejmują udziały lub wpływ na decyzje strategiczne. Warto już na początku ustalić warunki „wyjścia” inwestora.

Crowdfunding – zbiórka w internecie

Crowdfunding to sposób na zebranie środków od wielu osób przez internet, np. na platformach crowdfundingowych. Kluczem jest dobrze przygotowana kampania i aktywna promocja w mediach społecznościowych.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

