Rejestracja spółek od A do Z. Sprawdź nasz poradnik!

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Niektórzy robią to w pojedynkę, inni proponują współpracę znajomym lub prosperującym przedsiębiorcom. W ten sposób powstają spółki, wymagające odpowiedzialnej opieki prawnej i księgowości. Sprawdź, od czego zacząć!

Co powinieneś zrobić, zanim zarejestrujesz spółkę?

Rejestracja spółek tylko z pozoru jest skomplikowanym procesem. Jednak wiele osób, obawiając się konfrontacji z formalnościami, rezygnuje z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zapominamy, że obecnie możemy skorzystać z wielu wiarygodnych źródeł informacji oraz pomocy specjalistów. Mamy nadzieję, że poniższy tekst zachęci do działania tych, którzy wciąż rozważają prowadzenie spółki oraz okaże się pomocny dla tych, którzy postawili już pierwsze kroki w kierunku własnego biznesu.

Od czego zacząć? Zanim przejdziemy do rejestracji spółki, musimy ją założyć. Możemy to zrobić przez Internet lub skorzystać z tradycyjnych metod. Uwaga! Dotyczy to tylko założenia spółki — jej rejestracja jest możliwa wyłącznie w trybie online.

Jeśli chcemy założyć działalność w tradycyjny sposób, konieczna będzie wizyta u notariusza. Tam podpisujemy umowę, zawierającą m.in. wysokość kapitału zakładowego. Zwolennikami tej metody są przede wszystkim osoby, które nie ufają systemom elektronicznym — niestety, nie ominie ich rejestracja spółki w ten sposób. Czy jest się czego obawiać?

Rejestracja spółek online — poznaj fakty!

To zrozumiałe, że nowe metody dokumentacji i przesyłania danych mogą wzbudzać w nas wątpliwości, zwłaszcza gdy w grę wchodzą nasze pieniądze, udziały i biznes. Okazuje się jednak, że rejestracja spółek online jest nie tylko szybka i powszechna, ale także bezpieczna. Na jej korzyść przemawia również:

obniżenie kosztów całego procesu,

oszczędność czasu,

wskazówki dostępne bezpośrednio w systemie S24, przeznaczonym do rejestracji spółek,

możliwość skorzystania z błyskawicznej pomocy specjalistów,

uproszczona procedura zamiast skomplikowanych umów notarialnych,

dokumenty dostępne na naszym koncie w każdej chwili.

Jeśli udało nam się przekonać cię do tego, że rejestracja spółek online to dobry wybór, zapewne zastanawiasz się, jak to zrobić. Spieszymy z odpowiedzią!

Jak przebiega rejestracja spółek?

Najpopularniejszym sposobem rejestracji spółek jest portal S24. Możesz skorzystać z niego już na etapie zakładania spółki — wówczas w systemie zapiszą się twoje dane, co usprawni cały proces. W celu zarejestrowania działalności należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Dzięki S24 większość danych do formularza możesz pobrać automatycznie z umowy spółki. Pozytywnie rozpatrzony wniosek skutkuje wpisaniem twojej spółki do KRS.

Okazuje się, że rejestracja spółki to naprawdę prosta procedura — naszym zadaniem jest tylko złożenie wniosku. Jednak zdajemy sobie sprawę, że wielu osób nie przekona to do założenia własnej działalności gospodarczej. Dla tych, których odstrasza nawet minimum formalności, mamy jeszcze jedną propozycję — rejestrację spółki z pomocą specjalistów z Księgowości Warszawa KDS.

Rejestracja spółek w rękach fachowców

Księgowość Warszawa KDS to miejsce, w którym uzyskasz profesjonalne wsparcie księgowych i prawników. Nawiązując z nimi współpracę, możesz liczyć m.in. na:

darmową rejestrację spółki,

rozsądną i adekwatną cenę usług,

profesjonalne porady,

dostęp do elektronicznej dokumentacji.

Porady z zakresu prawa i księgowości to coś, o co powinien zadbać każdy przedsiębiorca. Dlatego zaufaj ekspertom, załóż i zarejestruj spółkę z ich pomocą, a następnie rozwijaj swój biznes pod najlepszą opieką!