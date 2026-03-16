Strona główna » Moja firma » Aktualności » Nowoczesne narzędzia w firmach? Wielu przedsiębiorców wciąż mówi "nie"

Nowoczesne narzędzia w firmach? Wielu przedsiębiorców wciąż mówi "nie"

16 marca 2026, 16:55
Nowoczesne narzędzia w firmach? Wielu przedsiębiorców wciąż mówi
Nowoczesne narzędzia w firmach? Wielu przedsiębiorców wciąż mówi "nie"
Tylko 31 proc. badanych mikrofirm korzysta z zaawansowanych narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, systemy CRM czy e-fakturowanie - wynika z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm”. Reszta mikrofirm korzysta jedynie z podstawowych narzędzi, lub nie używa ich wcale.

Mikrofirmy, które nie korzystają z zaawansowanych narzędzi najczęściej twierdziły, że takie technologie nie są im potrzebne w codziennej pracy - stwierdziło tak 47 proc. przedstawicieli przedsiębiorców. Firmy wskazywały też na wysokie koszty wdrożenia (27 proc.) i dostępu/abonamentów (21 proc.). Dalej w kolejności był: długi czas zwrotu z inwestycji (16 proc.), wydatki na szkolenia dla pracowników (12 proc.), bezpieczeństwo/RODO (12 proc.) oraz brak zaufanego partnera IT (11 proc.).

Automatyzacja i oszczędność czasu największą korzyścią

Główną korzyścią, jaką wskazało 41 procent przedsiębiorców, którzy dokonali wdrożenia, jest automatyzacja powtarzalnych zadań i oszczędność czasu. Tuż za nią znajdują się: ułatwienie analizy danych i podejmowania decyzji oraz »twarda« ekonomia, czyli optymalizacja kosztów i budżetowanie. Ale tylko co dziesiąty przedsiębiorca przyznaje, że cyfryzacja jest dla niego elementem przewagi konkurencyjnej” – przekazał, cytowany w informacji Emanuel Nowak z firmy NFG.

Mikroprzedsiębiorców spytano też o to jak oceniają poziom korzystania z nowoczesnych technologii w swojej firmie na tle innych firm na rynku działających w tej samej branży. Niecałe 11 proc. z nich przyznało, że „przodują” pod tym względem na tle konkurencji. Dwie trzecie zadeklarowało, że korzysta z narzędzi cyfrowych na wielu polach, ale wciąż dostrzega możliwość dalszego rozwoju. Z kolei 24 proc. stwierdziło, że odstaje cyfrowo od swoich konkurentów.

Skutki uboczne wdrożenia zaawansowanych rozwiązań

Najczęściej wskazywanym przez mikrofirmy skutkiem ubocznym wdrożenia zaawansowanych rozwiązań, jak wynika z badania, jest konieczność ponoszenia dalszych inwestycji finansowych i czasowych (29 proc.). Wskazywano też na nowe obowiązki (26 proc.) i ryzyko błędu (19 proc.).

Ankietowani zostali zapytani o to, czy rozpoczęcie korzystania z nowych rozwiązań im się opłaciło. 22 proc mikrofirm przyznało, że wciąż czeka na efekty, 17 proc. wskazało, że wdrożone technologie nie przyniosły nowych klientów, a w 16 proc. wdrożeń koszty inwestycji nie zwróciły się.

Ogólnopolskie badanie „Dojrzałość technologiczna mikrofirm” zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie firmy faktoringowej NFG, w październiku 2025 r., na próbie 507 mikrofirm, techniką CAWI.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Od lipca 2026 r. koniec z niszczeniem niesprzedanej odzieży i obuwia w UE - rozporządzenie ESPR
Od lipca 2026 r. koniec z niszczeniem niesprzedanej odzieży i obuwia w UE - rozporządzenie ESPR
Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł
Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec
Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
Moja firma
Nowoczesne narzędzia w firmach? Wielu przedsiębiorców wciąż mówi "nie"
16 mar 2026

Tylko 31 proc. badanych mikrofirm korzysta z zaawansowanych narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, systemy CRM czy e-fakturowanie - wynika z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm”. Reszta mikrofirm korzysta jedynie z podstawowych narzędzi, lub nie używa ich wcale.
Od lipca 2026 r. koniec z niszczeniem niesprzedanej odzieży i obuwia w UE - rozporządzenie ESPR
16 mar 2026

Od lipca 2026 r. koniec z niszczeniem niesprzedanej odzieży i obuwia w UE. Wchodzi w życie rozporządzenie ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Co to oznacza? Oto harmonogram wdrażania zmian.
Niemcy stawiają na Polskę. To najchętniej wybierany kierunek inwestycji w regionie
16 mar 2026

Polska jest najczęściej wskazywanym kierunkiem inwestycji niemieckich firm w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika z corocznego badania KPMG w Niemczech i Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki pt. „German-Central and Eastern European Business Outlook 2026”.
Firmy toną w długach. Kto w czołówce zadłużenia?
16 mar 2026

Ponad 45 mld zł wyniosły długi przedsiębiorstw na koniec 2025 r. - poinformował BIG InfoMonitor. Najwyższe średnie zaległości miały firmy z Podkarpacia, a długów najszybciej przybywało w Zachodniopomorskiem i Małopolsce, choć liderem w łącznym zadłużeniu jest Mazowsze.

Polska w grze o przyszłość: 50 tys. firm gotowych na cyfrową rewolucję
16 mar 2026

Dysponujemy odpowiednią liczbą specjalistów gotowych do pracy w sektorze półprzewodników. Mamy 50 tys. firm tworzących oprogramowanie i potencjał w postaci programistów - jak podaje „Rz".
Firmy patrzą ostrożnie w przyszłość: tylko co trzecia planuje inwestycje
16 mar 2026

W dobra materialne od początku 2025 r. zainwestowało 19 proc. firm, a 35 proc. ma takie plany do końca tego roku - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. PIE wskazał, że w ostatnich trzech miesiącach większość firm nie inwestowała.
Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec
15 mar 2026

W związku z nadchodząca publikacją "Białej Księgi Regulacji Cyfrowych" redakcja Infor.pl zadała pytania Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Rozmowa dotyczy tego, czy europejskie i krajowe prawo nadąża za tempem zmian technologicznych, jak nowe regulacje uderzają w przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MSP oraz co w praktyce oznaczają dla konsumentów. Poniżej prezentujemy pełne odpowiedzi.
Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
14 mar 2026

Droga do sukcesu może być bardzo różna. Oto przykład dwóch kolegów, którzy zaraz po maturze zrealizowali swój pomysł na biznes. Zaczęło się od realizacji bluz dla własnej szkoły, ale szybko rozwinęli działalność. Jak doszli do prężnie rozwijającej się firmy? Opowiada Aleksander Paczek, współzałożyciel marki MerchUp.

Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA
13 mar 2026

Stawianie wyłącznie na sojusz z USA, kosztem własnego przemysłu zbrojeniowego, jest tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że w Polsce znajduje ono poparcie - powiedział PAP kpt. rez. dr hab. Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kobiety w drodze na szczyt. Czy dyrektywa Women on Boards zmienia reguły przywództwa?
13 mar 2026

Implementacja unijnej dyrektywy Women on Boards w polskim prawie, mająca nastąpić do 30 czerwca 2026 r., stała się punktem wyjścia do debaty zorganizowanej przez redakcję „Personelu i Zarządzania” pod hasłem „Czy dyrektywa Women on Boards wzmacnia czy osłabia ideę przywództwa opartego na wynikach?”. Dyskusja szybko pokazała, że rozmowa o parytetach to w rzeczywistości rozmowa o czymś znacznie głębszym – o widzialności, relacjach władzy, odpowiedzialności, wpływie i nowym modelu przywództwa.
