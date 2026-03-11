REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Firmy zachowują ostrożność: spadek koniunktury, tylko co dziesiąta planuje podwyżki wynagrodzeń

Firmy zachowują ostrożność: spadek koniunktury, tylko co dziesiąta planuje podwyżki wynagrodzeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 12:46
Firmy zachowują ostrożność: spadek koniunktury, tylko co dziesiąta planuje podwyżki wynagrodzeń
Firmy zachowują ostrożność: spadek koniunktury, tylko co dziesiąta planuje podwyżki wynagrodzeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W marcu Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) nieznacznie spadł w porównaniu do lutego i wyniósł 97,9 pkt. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Jak dodał, podwyżki wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach planuje co dziesiąta firma, a 89 proc. pozostawi płace na tym samym poziomie.

PIE przypomniał, że w I kwartale 2026 r. wartość MIK przekroczyła poziom neutralny (100 pkt) jedynie w styczniu. Kolejne dwa miesiące wskazują na pogorszenie koniunktury w polskich firmach.

REKLAMA

REKLAMA

Szczegóły wskaźników MIK

„Spośród siedmiu komponentów tworzących MIK wskaźniki dla czterech pozostają poniżej poziomu neutralnego: inwestycji, wartości sprzedaży, nowych zamówień oraz mocy produkcyjnych (...) Warto jednak zauważyć, że w ujęciu mdm wzrosły wskaźniki dotyczące wartości sprzedaży, nowych zamówień i mocy produkcyjnych, natomiast obniżył się wskaźnik inwestycji” - wskazali eksperci instytutu. Dodali, że powyżej poziomu neutralnego utrzymują się wskaźniki zatrudnienia, wynagrodzeń oraz płynności finansowej przedsiębiorstw.

Plany płacowe firm

Ekonomiści poinformowali, że co dziesiąta firma planuje podwyżki wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach, a 89 proc. chce pozostawić je bez zmian. Ich zdaniem wzrost miesiąc do miesiąca wskaźnika wynagrodzeń może wynikać zarówno z dostosowań do zmian regulacyjnych dotyczących płacy minimalnej, jak i z utrzymującej się presji płacowej w części sektorów.

Zwrócili uwagę, że 47 proc. firm uważa, iż posiada wystarczające środki, aby utrzymać działalność dłużej niż 3 miesiące. Wskaźnik dotyczący płynności finansowej w ujęciu miesięcznym spada czwarty miesiąc z rzędu. „Choć widoczny jest trend obniżenia wskaźnika, deklaracje przedsiębiorstw wskazują, że w krótkim okresie sytuacja finansowa większości z nich pozostaje stabilna” - dodali eksperci Instytutu.

REKLAMA

Zatrudnienie i moce produkcyjne

Nieco więcej firm planuje zwiększenie zatrudnienia (11 proc.) niż jego redukcję (7 proc.). Wskaźnik zatrudnienia utrzymuje się powyżej poziomu neutralnego, co „wskazuje na gotowość przedsiębiorstw do podtrzymywania obecnego poziomu zatrudnienia mimo rosnących kosztów pracy”. Ponadto, 79 proc. firm deklaruje, że posiadane moce produkcyjne są wystarczające w relacji do obecnego portfela zamówień. Wśród pozostałych przedsiębiorstw częściej występuje nadwyżka mocy produkcyjnych niż ich niedobór.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Spadek liczby nowych zamówień notuje 24 proc. przedsiębiorstw, a 12 proc. - wzrost. W marcowym odczycie wskaźnik nowych zamówień wyraźnie wzrósł mdm, co „może sygnalizować stopniową poprawę popytu na towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa”. Jednocześnie 31 proc. deklaruje spadek wartości sprzedaży, co jest poprawą wobec poprzedniego miesiąca, gdy było to 48 proc.

Analiza według wielkości firm

Wśród dużych firm nastroje pozytywne przeważają nad negatywnymi (MIK wyniósł w tej grupie 106 pkt.). „Przewaga pozytywnych nastrojów nad negatywnymi wśród dużych firm wynika m.in. z utrzymującej się wysokiej oceny posiadanej płynności finansowej – 53 proc. przedsiębiorstw deklaruje środki finansowe pozwalające funkcjonować ponad 3 miesiące” - wskazali ekonomiści.

W średnich przedsiębiorstwach nastroje negatywne przeważają nad pozytywnymi, ale MIK wzrósł w ujęciu miesięcznym. Z kolei wśród małych przedsiębiorstw i mikrofirm wskaźnik spadł, a nastroje negatywne przeważały nad pozytywnymi.

W podziale na sektory jedynie produkcja odnotowała przewagę pozytywnych nastrojów nad negatywnymi (102,6 pkt). W pozostałych branżach przewadze negatywnych nastrojów nad pozytywnymi towarzyszył spadek mdm wartości wskaźnika. „Wzrost wartości MIK w produkcji jest głównie związany z przewagą deklarujących plany wzrostu poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń niż ich redukcje (odpowiednio: 12 proc. vs. 8 proc. oraz 15 proc. vs. 1 proc.)” - zauważyli eksperci.

Bariery działalności firm

Przekazali też, że w marcu główną barierą utrudniającą działalność firm są nadal koszty pracownicze, na które wskazało 68 proc. przedsiębiorstw. Niemal 2/3 firm skarżyło się na niepewność sytuacji gospodarczej, a 54 proc. – na rosnące ceny energii. Prawie połowa narzekała na niedostępność pracowników i zatory płatnicze. Najmniej dolegliwymi barierami pozostają rosnące koszty finansowania (21 proc.) i niedostępność produktów (18 proc.).

Zdaniem ekspertów PIE na wyniki badania wpływa wzrost niepewności gospodarczej związany z niestabilną sytuacją międzynarodową. „Realizacja badania po ataku USA i Izraela na Iran znalazła odzwierciedlenie we wzroście udziału firm wskazujących niepewność jako istotną barierę działalności. Potencjalna eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie może przełożyć się na bardziej dynamiczną zmienność cen surowców energetycznych, zakłócenia logistyczne oraz wzrost kosztów transportu, co w warunkach już ograniczonej aktywności inwestycyjnej zwiększa skłonność przedsiębiorstw do przyjmowania zachowawczych strategii operacyjnych” - uważają ekonomiści Instytutu.

MIK jest narzędziem do badania nastrojów gospodarczych przedsiębiorstw w Polsce; powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu obszarach działalności przedsiębiorstw (wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa). W badaniu uczestniczy 500 przedsiębiorstw.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje, dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Cyfrowy paszport produktu nadchodzi - konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE
Cyfrowy paszport produktu nadchodzi - konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE
Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
PZL Świdnik i AW149: nowe zlecenia po kontrakcie Leonardo z brytyjskim MON?
PZL Świdnik i AW149: nowe zlecenia po kontrakcie Leonardo z brytyjskim MON?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm
11 mar 2026

W ocenie przedstawicieli polskiego sektora rolno-spożywczego wprowadzenie w życie kolejnych regulacji obciążających rolników i przetwórców pozbawi ich możliwości długofalowego planowania rozwoju - wynika z przedstawionego w poniedziałek stanowiska organizacji branżowych.
Firmy zachowują ostrożność: spadek koniunktury, tylko co dziesiąta planuje podwyżki wynagrodzeń
11 mar 2026

W marcu Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) nieznacznie spadł w porównaniu do lutego i wyniósł 97,9 pkt. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Jak dodał, podwyżki wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach planuje co dziesiąta firma, a 89 proc. pozostawi płace na tym samym poziomie.
Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki
11 mar 2026

Spotkania odbywają się w formule „na żywo” o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 17 marca br. tematem spotkania będą fundajcje rodzinne.
Umowa Indie - UE sfinalizowana. Oto 5 wniosków dla biznesu. To trzeba wiedzieć
10 mar 2026

Umowa Indie - UE to jedna z najważniejszych umów handlowych ostatnich dekad. Dla polskich firm to nie tylko szansa, ale i test przygotowania. Oto 5 kluczowych wniosków, jakie płyną z umowy o wolnym handlu dla biznesu.

REKLAMA

Największe ryzyko dla danych zaczyna się wewnątrz firmy
10 mar 2026

Naruszenie zasad bezpieczeństwa organizacji nie zawsze pochodzi z zewnątrz. Przyczyną może być były pracownik, który postanawia wykorzystać przeciwko byłemu pracodawcy posiadane informacje. Przykład to ostatni wyciek danych wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej w województwie pomorskim, spowodowany najprawdopodobniej właśnie działaniami byłego pracownika.
Przelew natychmiastowy. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijne przepisy
09 mar 2026

Karol Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych. Regulacje obejmują także rozwiązania związane z przymusową restrukturyzacją banków.
Nowy obowiązek uderzy w małe firmy. Dla części większe wyzwanie niż KSeF
06 mar 2026

Przedsiębiorcy muszą prowadzić podatkową księgę w formie elektronicznej i wysłać ją fiskusowi w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprogramowanie trzeba kupić samemu - pisze „Rz". To dla wielu małych firm większa rewolucja niż KSeF – twierdzą eksperci.
Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej
06 mar 2026

Usługi księgowe i podatkowe, e-commerce oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami – w tych branżach największy jest udział kobiet w zarządach - informuje „Rz".

REKLAMA

AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Cyfrowy paszport produktu nadchodzi - konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE
05 mar 2026

Cyfrowy paszport produktu nadchodzi (DPP - Digital Product Passport). Jakie będą konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE? To duża szansa dla Polski jako wschodniej bramy do Europy.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA