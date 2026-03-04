PZL Świdnik i AW149: nowe zlecenia po kontrakcie Leonardo z brytyjskim MON?

Brytyjskie Ministerstwo Obrony zamówiło 23 śmigłowce AW149 za miliard funtów. Polskie zakłady w Świdniku, jedyna fabryka Leonarda spoza Włoch z pełnym montażem tego modelu, mają argumenty, by uczestniczyć w produkcji eksportowych egzemplarzy.

Dostawa AW149 do Wielkiej Brytanii. PZL Świdnik może na tym skorzystać

Kontrakt o wartości miliarda funtów, który brytyjskie Ministerstwo Obrony podpisało z Leonardem na dostawę 23 śmigłowców AW149 dla sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa, to nie tylko sukces włoskiego koncernu. Dla PZL Świdnik, polskiej spółki zależnej Leonarda specjalizującej się w produkcji tego właśnie modelu, może to oznaczać nowe zlecenia produkcyjne i umocnienie pozycji jako kluczowego ogniwa w globalnym łańcuchu dostaw grupy.

Kiedy 2 marca 2026 r. brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło wybór śmigłowca AW149 jako nowej maszyny wielozadaniowej dla sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa, w centrum zainteresowania znalazł się zakład w Yeovil — historyczna siedziba lotnicza Leonarda na Wyspach, oficjalnie określana przez spółkę mianem Home of British Helicopters. To tam powstaną 23 egzemplarze nowego modelu. Mniej oczywistym, lecz istotnym beneficjentem kontraktu może okazać się jednak zakład oddalony o ponad 1800 kilometrów - PZL Świdnik.

1. Świdnik już produkuje AW149

Polskie zakłady w Świdniku nie są przypadkowo wymieniane w kontekście AW149. W 2023 r. Polska podpisała kontrakt na zakup 32 śmigłowców tego typu dla Wojska Polskiego — jeden z największych europejskich kontraktów na maszyny bojowe w ostatnich latach. Program jest realizowany właśnie przez PZL Świdnik, a jego symbolicznym kamieniem milowym stało się wydarzenie z ubiegłego roku: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej odebrała pierwszego AW149 zmontowanego od początku do końca na polskiej linii produkcyjnej. To potwierdzenie, że Świdnik dysponuje pełnymi zdolnościami montażowymi dla tego modelu, a nie jedynie możliwościami serwisowymi czy częściowego składania.

AW149 "made in Poland" w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej AW149 "made in Poland" w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej Forsal.pl

Dla Leonarda jako grupy oznacza to, że posiada w Polsce sprawdzone centrum produkcji AW149 zdolne do realizacji dużych zamówień seryjnych. W momencie, gdy portfel zamówień na ten model rośnie - zarówno w Polsce, jak i w efekcie nowego kontraktu brytyjskiego — pytanie o zaangażowanie Świdnika w produkcję eksportowych egzemplarzy staje się jak najbardziej uzasadnione.

2. Wyniki Leonarda dają kontekst

Znaczenie kontraktu z brytyjskim MoD dobrze ilustrują wyniki finansowe Leonarda za rok 2025, opublikowane 25 lutego 2026 r. Dywizja Helikopterów osiągnęła przychody na poziomie 5,833 mld euro, co oznacza wzrost o ponad 11 proc. rok do roku. Wynik operacyjny (EBITA) tej dywizji sięgnął 523 mln euro, a marża utrzymała się na poziomie 9 proc. Portfel zamówień na śmigłowce wyniósł na koniec 2025 r. 15 mld euro. Kontrakt brytyjski, wart miliard funtów, wzmocni ten portfel i zapewni pracę zakładom grupy na kolejne lata.

Dostawy Helikopterów przez Leonardo Dostawy Helikopterów przez Leonardo Leonardo

W całej grupie zamówienia wzrosły w 2025 r. o 14,5 proc. do poziomu 23,8 mld euro, a przychody sięgnęły 19,5 mld euro. Kluczowym czynnikiem wzrostu były eksportowe sukcesy sprzedażowe - program AW149 wpisuje się w tę strategię szczególnie wyraźnie.

3. Potencjał kooperacji przemysłowej

Zgodnie z oficjalnym komunikatem brytyjskiego MoD, kontrakt NMH (New Medium Helicopter) ma chronić tysiące wykwalifikowanych miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw. Yeovil pozostaje miejscem montażu końcowego dla egzemplarzy przeznaczonych na rynek brytyjski, jednak Leonardo od lat konsekwentnie buduje zdecentralizowany model produkcji, w którym różne zakłady grupy specjalizują się w poszczególnych komponentach lub zespołach.

PZL Świdnik, jako jedyny zakład Leonarda spoza Włoch posiadający pełną linię montażu AW149, dysponuje unikalnym potencjałem kooperacyjnym. Przy rosnącej skali produkcji, obejmującej zarówno 32 egzemplarze dla Polski, jak i 23 zamówione przez Wielką Brytanię, a w perspektywie zapewne kolejne eksportowe, racjonalne wydaje się przeniesienie do Świdnika części zadań produkcyjnych lub montażowych. Tym bardziej że Polska konsekwentnie negocjuje umowy offsetowe i zobowiązania przemysłowe przy zakupach zbrojeniowych, a udział krajowej produkcji w programie AW149 wpisuje się w tę logikę.

4. Świdnik w strategii "One Company"

W prezentacji wyników za rok 2025 prezes Leonarda Roberto Cingolani podkreślał, że transformacja grupy polegała m.in. na odejściu od modelu konglomeratu na rzecz strategii jednolitego przedsiębiorstwa - One Company - z silną integracją operacyjną i racjonalizacją portfela produktów. W praktyce oznacza to, że decyzje o podziale zadań produkcyjnych między poszczególne zakłady grupy są coraz bardziej podporządkowane kryteriom efektywności, dostępnych zdolności i bliskości rynków zbytu.

W tym układzie Świdnik, z udokumentowanymi zdolnościami montażowymi dla AW149, wykwalifikowaną kadrą inżynierską i stosunkowo niższymi kosztami operacyjnymi niż zakłady w Europie Zachodniej jawi się jako naturalny kandydat do roli regionalnego centrum produkcji tej maszyny. Sukces kontraktu brytyjskiego może być właśnie impulsem, który skłoni zarząd grupy do formalizacji tej roli.

PZL Świdnik nie jest już jedynie biernym obserwatorem sukcesów Leonarda, jest ich współtwórcą. Jeśli AW149 stanie się standardem dla europejskich armii w klasie śmigłowców średnich, polska fabryka będzie miała duże powody, by liczyć na swój udział w tej historii.

Źródła: Leonardo FY 2025 Preliminary Results Presentation (25 lutego 2026 r.); komunikat prasowy Leonardo w sprawie kontraktu NMH dla UK MoD (2 marca 2026 r.)