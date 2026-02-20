Miliardowe rekompensaty dla firm. Jak państwo chroni przemysł przed drożejącą energią?

97 podmiotów z sektora przedsiębiorstw energochłonnych otrzymało w 2025 r. blisko 2,92 mld zł rekompensat z tytułu wysokich cen energii - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Jak przypomniało MRiT, na mocy ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ministerstwo przyznaje co roku rekompensaty dla przemysłów energochłonnych najbardziej narażonych na ryzyko tzw. carbon leakage czyli ograniczenia produkcji w UE lub przeniesienia jej poza granice UE.

REKLAMA

REKLAMA

Łączna kwota rekompensat w ciągu ostatnich sześciu lat

Łącznie w ciągu ostatnich sześciu lat funkcjonowania systemu podmiotom z sektorów energochłonnych przyznano ponad 9,25 mld zł wsparcia w ramach rekompensat - zaznaczyło MRiT.

Zasady udzielania wsparcia w ramach CISAF

Ministerstwo poinformowało też, że pracuje nad wprowadzeniem systemu wsparcia dla energochłonnych, bazującego na przyjętym w czerwcu 2025 r. przez Komisję Europejską komunikacie w zakresie pomocy publicznej – Ram środków pomocy państwa na rzecz wsparcia Paktu dla czystego przemysłu tzw. CISAF. CISAF określa między innymi warunki udzielania wsparcia dla działań służących poprawie dostępu do przystępnej cenowo energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych. Według obecnego harmonogramu planowane jest, aby program był dostępny dla przedsiębiorstw energochłonnych od 2027 r. - zaznaczyło ministerstwo.

Jak przypomniał resort, zgodnie z CISAF dopłata do cen energii dla przemysłu energochłonnego będzie mogła objąć obniżenie o co najwyżej 50 proc. średniej rocznej hurtowej ceny rynkowej na obszarze rynkowym, na którym beneficjent jest podłączony, ale nie więcej niż 50 proc. jego rocznego zużycia energii elektrycznej. Obniżka nie może skutkować ceną poniżej 50 euro za MWh. W zamian beneficjenci będą zobowiązani do dokonywania inwestycji, które przyczynią się do transformacji przemysłowej i obniżą koszty systemu energetycznego w perspektywie średnio- i długoterminowej.