Strona główna » Moja firma » Aktualności » Powrót do przyszłości: wskazówki dla nowego pokolenia programistów

Powrót do przyszłości: wskazówki dla nowego pokolenia programistów

30 września 2025, 12:08
Powrót do przyszłości: wskazówki dla nowego pokolenia programistów
ShutterStock

Dla programistów u progu swojej kariery zawodowej istnieją obecnie dwie całkowicie odmienne drogi wejścia do branży.

Tworzenie oprogramowania ulega zmianie. Nie w głośny, widowiskowy sposób, trafiający na pierwsze strony gazet, lecz w głębszy, bardziej fundamentalny. Nowe narzędzia AI nie tylko przyspieszają proces pisania kodu. Zmieniają również to, kto tworzy oprogramowanie, jak to robi, a także i jakie ścieżki są dostępne, by dołączyć do branży.

To, co do niedawna było niszową specjalizacją wymagającą rozległej wiedzy technicznej, dziś zostało zdemokratyzowane. Platformy typu low-code i no-code otworzyły drzwi dla projektantów, marketerów i przedsiębiorców, pozwalając im tworzyć funkcjonalne produkty nierzadko bez napisania ani jednej linii kodu. To pokoleniowa zmiana. W rezultacie przed aspirującymi programistami rysują się dwie zupełnie różne ścieżki wejścia do branży.

Dwie ścieżki, ten sam cel

Pierwsza to droga tradycyjna: studia informatyczne, dogłębne poznanie struktur danych, algorytmów i projektowania systemów. Prowadzi ona do roli inżyniera oprogramowania zdolnego do budowy i optymalizacji kluczowej infrastruktury. Wierzę, że zapotrzebowanie na specjalistów tego typu nadal będzie bardzo wysokie. Zwłaszcza przy zadaniach takich, jak optymalizacja systemów na dużą skalę – problemach, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie.

Druga ścieżka jest nowsza, bardziej dostępna i szybko zyskuje popularność. Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji pozwalają pisać funkcjonalny kod przy minimalnej wiedzy technicznej. Osoby, które kiedyś uważały programowanie za coś poza swoim zasięgiem, dziś dzięki AI mogą prototypować, iterować i dostarczać produkty. To pozytywny rozwój, ponieważ zwiększa dostępność zawodu i wnosi do niego większą różnorodność myśli oraz doświadczeń. W efekcie może to prowadzić do lepszego oprogramowania.

Obie drogi mogą przynieść branży długoterminowe korzyści. Nie chodzi o wybór jednej kosztem drugiej. Tak jak wprowadzenie Javy w latach 90. zmieniło sposób tworzenia oprogramowania, obniżając próg wejścia i usprawniając rozwój, tak dziś podobną rolę odgrywa sztuczna inteligencja. Wówczas weterani C++ spoglądali na Javę z rezerwą, lecz wielu doceniło jej prostotę i moc. Język ten nie unieważnił specjalistycznej wiedzy, lecz ją wzbogacił. Z AI będzie podobnie.

Rozwiązywanie problemów zawsze będzie kluczowe

Mimo fundamentalnych zmian w branży jedna zasada pozostaje niezmienna: świetne oprogramowanie zawsze sprowadza się do rozwiązywania problemów. W pewnym sensie to właśnie “powrót do przyszłości”. Nawet jeśli AI zmienia sposób tworzenia kodu, to podejście oparte na podstawowych zasadach pozostaje niezbędne.

Najlepsi programiści to ci, którzy potrafią dostrzec realne wyzwania i budować rozwiązania odporne na próbę czasu. AI może przyspieszyć ten proces, ale nie zastąpi myślenia, które za nim stoi. Największy sukces osiągną ci, którzy potraktują AI jako kreatywnego partnera wzbogacającego ich umiejętności, a nie zastępującego je.

Podobnie jest z podstawami. AI może zasugerować funkcję czy uzupełnić metodę, ale nie zastąpi wiedzy o tym, co dzieje się „pod maską”. Programiści inwestujący w fundamenty, czysty kod, struktury danych i myślenie algorytmiczne i zawsze będą mieli przewagę. Narzędzia się zmieniają, lecz ciekawość i dążenie do jakości są ponadczasowe.

Jak osiągnąć sukces w świecie opartym na AI

Początkujący nie powinni się martwić, jeśli ich droga wygląda inaczej niż u innych. Niezależnie od tego, czy uczysz się Pythona na studiach, czy korzystasz z narzędzi no-code do projektów dodatkowych, najważniejsze jest nastawienie. Rozwiązujesz realne problemy? Uczysz się na podstawie każdej iteracji? Koncentrujesz się na realnym wpływie, a nie tylko na samym wyniku?

Równie istotne jest traktowanie AI jako katalizatora, a nie podpórki. Prawdziwie przyszłościowi programiści to ci, którzy dzięki AI działają szybciej i ambitniej, ale nie rezygnują z pogłębiania wiedzy o swoim rzemiośle.

I wreszcie, pamiętaj, że dobre oprogramowanie wytrzymuje próbę czasu. Jest bezpieczne, łatwe w utrzymaniu i tworzone z myślą o konkretnym celu. AI może pomóc Ci napisać więcej kodu, ale tylko Ty możesz zadbać, by miał on sens i znaczenie.

Przyszłość oparta na synergii

Wraz z nadejściem nowej generacji programistów branża musi zapewnić im odpowiednie narzędzia, szkolenia i kulturę. Powinniśmy wspierać i tworzyć środowisko, w którym różne punkty wejścia są akceptowane, a nie izolowane. Inżynier oprogramowania i twórca low-code powinni współpracować, uczyć się od siebie i razem budować coś większego.

Sztuczna inteligencja nie powinna wyznaczać, kto może być programistą. Jej rolą jest raczej poszerzanie definicji tego, co możliwe.

Przyszłość programowania tkwi w połączeniu solidnych podstaw z nowymi innowacjami. To właśnie ta synergia będzie napędzać rozwój. Programiści, którzy potrafią poruszać się w obu światach, rozumiejąc fundamenty i otwierając się na nowe narzędzia, będą najlepiej przygotowani do kształtowania przyszłości.

Autor: Kirill Skrygan, CEO JetBrains

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
