Limit działalności nierejestrowanej 2025. Co jeśli przekroczę limit działalności nierejestrowanej? Czy trzeba mieć kasę fiskalną przy działalności nierejestrowanej?

Limit działalności nierejestrowanej 2025. Co jeśli przekroczę limit działalności nierejestrowanej? Czy trzeba mieć kasę fiskalną przy działalności nierejestrowanej?

31 sierpnia 2025, 13:30
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Limit działalności nierejestrowanej 2025
Limit działalności nierejestrowanej 2025 do jakiej kwoty?
Shutterstock

Nierejestrowana działalność gospodarcza to sposób na legalne dorabianie bez obowiązku zakładania firmy. W 2025 roku możesz sprzedawać swoje produkty lub usługi bez wpisu do CEIDG, o ile spełniasz określone warunki. Ile wynosi limit przychodów w 2025? Czy trzeba mieć kasę fiskalną przy działalności nierejestrowanej?

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (niewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Możesz ją prowadzić, jeśli:

  • nie przekraczasz miesięcznego limitu przychodów,
  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej (lub była ona zawieszona).

Limit działalności nierejestrowanej 2025 – ile wynosi?

W 2025 roku limit miesięcznych przychodów z działalności nierejestrowanej wynosi:

3499,50 zł brutto

To dokładnie 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2025 roku. Przekroczenie tej kwoty choćby w jednym miesiącu oznacza obowiązek rejestracji działalności gospodarczej.

Co zrobić jeśli przekroczysz limit działalności nierejestrowanej?

Jest 7 dni od przekroczenia przychodu, aby zrejestrować działalność w CEIDG. Można wtedy przejść na tzw. ulgę na start i być przez 6 miesięcy zwolnionym z części składek ZUS.

Jak obliczyć przychód działalności nierejestrowanej?

Do limitu wliczają się:

  • kwoty należne – wynikające z wystawionych rachunków i faktur (nawet jeśli klient jeszcze nie zapłacił),
  • zaliczki otrzymane przed sprzedażą.

Nie wliczają się natomiast:

  • wartości zwróconych towarów,
  • udzielone rabaty, bonifikaty, obniżki za uregulowanie płatności przed terminem (skont).

Dla celów podatkowych jako przychód uznaje się tylko to, co faktycznie wpłynęło na  konto lub zostało zapłacone gotówką przez klienta.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Tylko osoba fizyczna. Działalność nie może być prowadzona wspólnie z inną osobą ani w formie spółki. Nie trzeba mieć NIP ani REGON. Przepisy nie wskazują specjalnych ograniczeń co do wieku – działalność może prowadzić również osoba niepełnoletnia (z zastrzeżeniem innych przepisów, np. Kodeksu pracy).

Obowiązki w działalności nierejestrowanej

Choć firmy nie trzeba rejestrować, jest kilka obowiązków:

  • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • rozliczenie się roczne w formularzu PIT-36,
  • przestrzeganie praw konsumentów (w tym 14-dniowego prawa zwrotu),
  • wystawianie rachunków lub faktur na żądanie klienta.

Jakie są korzyści działalności nierejestrowanej?

  • brak konieczności rejestracji firmy w CEIDG i zgłoszeń do GUS,
  • brak składek ZUS (społecznych i zdrowotnych),
  • brak zaliczek na podatek dochodowy,
  • brak VAT (jeśli przychody nie przekraczają 200 000 zł rocznie),
  • prosta księgowość (tylko ewidencja sprzedaży).

Czy trzeba mieć kasę fiskalną przy działalności nierejestrowanej?

Nie. Jeśli sprzedawane są towary/usługi dla osób fizycznych i nie przekroczone limity ustawowe. Są jednak wyjątki np. przy sprzedaży perfum czy usług kosmetycznych kasa może być wymagana wcześniej.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
