Ludzie wciąż listy piszą, ale polecone wysyłają głównie urzędy. Rynek pocztowy w Polsce ma się dobrze

Z udziałem w rynku usług pocztowych na poziomie 36,9 proc. w ogólnej liczbie zrealizowanych usług, pozostają one drugim najważniejszym filarem rynku.

Rynek usług pocztowych wciąż z dwucyfrowym wzrostem, listy trzymają się mocno

Najnowszy raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczący rynku pocztowego w Polsce wskazuje na 13-procentowy wzrost wartości sektora oraz 5,4-procentowy wzrost ogólnego wolumenu zrealizowanych usług. To kolejny rok, w którym rynek odnotował dwucyfrową dynamikę wzrostu wartości.

Na podstawie danych przekazanych przez 98 operatorów świadczących usługi pocztowe w Polsce, UKE opublikował coroczną edycję raportu o stanie rynku pocztowego. Dokument ponownie analizuje strukturę sektora oraz przedstawia szczegółowe dane dotyczące jego segmentów odpowiadających za realizację ponad 2 miliardów usług w 2024 roku.

Listów nie ubywa, ale dodatnie wolumeny tylko w przesyłkach kurierskich

Mimo ogólnego wzrostu wartości rynku, dodatnią dynamikę wolumenów rok do roku odnotowały wyłącznie usługi kurierskie, które utrzymują swoją dominującą pozycję w sektorze pocztowym. W porównaniu z rokiem 2023 liczba przesyłek kurierskich wzrosła o ponad 15 proc., a przychody – o ponad 16 proc.

W przeciwieństwie do tego segmentu, pozostałe obszary rynku zanotowały spadki wolumenów, a także wartości. Wyjątkiem są przesyłki listowe, które pomimo 5,6-procentowego spadku liczby nadań, zanotowały dodatni przyrost wartości o blisko 6 proc. Tym samym tradycyjne formy przekazu pozostają drugim najważniejszym segmentem rynku, co świadczy o utrzymującym się znaczeniu tego kanału komunikacji w wielu branżach.

- Na obecny kształt rynku wpływają przede wszystkim postępująca cyfryzacja oraz dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Prognozy wskazują, że przesyłki kurierskie nadal będą dominować, a ich pozycja będzie umacniana przez rosnącą wartość sektora e-commerce, który niezmiennie generuje najwyższe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Warto jednak odnotować, że pomimo znaczącej przewagi tego segmentu, istotną pozycję utrzymują przesyłki listowe. Analizując naszą własną strukturę sprzedaży widzimy, że tradycyjne formy przekazu nadal potrzebne są w takich branżach jak telekomunikacja, finanse i bankowość czy windykacja, a także administracja publiczna – mówi Janusz Konopka, prezes zarządu operatora pocztowego Speedmail.

Za realizację usług powszechnych w Polsce odpowiedzialny jest operator wyznaczony, którym od 2016 roku jest Poczta Polska.

Przesyłki, wchodzące w zakres usługi powszechnej, mogą być już jednak obsługiwane przez innych operatorów. Najczęściej są to pisma urzędowe, umowy czy korespondencja rozliczeniowa. Choć w tym obszarze rynek jest zliberalizowany, w praktyce świadczeniem tego typu usług zajmuje się dwóch operatorów – Poczta Polska oraz prywatny operator Speedmail.

Jak podaje raport UKE, w 2024 roku oba podmioty odpowiadały łącznie za 99,3 proc. wolumenu oraz 99 proc. przychodów w tym obszarze. Operatorzy na rynku krajowym jak i zagranicznym zrealizowali łącznie 430,5 mln usług, co przełożyło się na przychody w wysokości 1 380 mln zł. Choć wartość tego segmentu rosła, to w porównaniu z 2023 rokiem odnotowano spadek wolumenu o 4,1 proc.

- Dysproporcja między dynamiką wolumenu a przychodów wynika częściowo ze zmian cen za świadczone usługi, które są efektem rosnących kosztów operacyjnych, ponoszonych przez operatorów.

Natomiast jeśli spojrzymy na strukturę wolumenów w segmencie usług wchodzących w zakres usług powszechnych, wyraźnie widać dominację przesyłek listowych – stanowią one niemal 97 proc. wszystkich nadań. Z kolei realizacja usługi paczka pocztowa ma charakter marginalny - na coraz mniejsze jej znaczenie wpływa rosnąca popularność i dostępność usług kurierskich. – dodaje Janusz Konopka

Listy: przesyłki reklamowe nadal w cenie

Wśród pozostałych usług pocztowych wyróżniamy przekazy pocztowe, przesyłki reklamowe, druki bezadresowe oraz takie formaty jak przesyłki hybrydowe.

W raporcie UKE szczególną uwagę poświęcono dwóm typom usług, które generują zdecydowanie najwyższy wolumen w tym segmencie – przesyłkom reklamowym odpowiadającym za prawie 69 proc. wolumenu oraz przekazom pocztowym których udział wynosi nieco ponad 28 proc.

- Statystki pozostałych usług pocztowych świadczą o niesłabnącej popularności direct mailingu. Ta forma komunikacji marketingowej, oparta na bezpośrednim kontakcie z odbiorcą, uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych metod reklamy. Przedsiębiorstwa, dostrzegając jej potencjał, chętnie realizują swoje kampanie z wykorzystaniem przesyłek doręczanych bezpośrednio do skrzynek pocztowych. To z kolei przekłada się na ciągle wysoki wolumen realizowanej usługi - dodaje Maciej Frukacz prezes firmy EDC, specjalizującej się w komunikacji bezpośredniej.

Obecna sytuacja na polskim rynku pocztowym wpisuje się w globalne trendy – usługi kurierskie zdecydowanie dominują w strukturze sektora, podczas gdy operatorzy specjalizujący się w usługach listowych dostosowują swoje modele biznesowe do zmieniających się oczekiwań klientów.

Mimo spadków wolumenów, dane zaprezentowane w raporcie o stanie rynku pocztowego potwierdzają, że zapotrzebowanie na korespondencje listową, było, jest i będzie potrzebne. Segment listowy nadal pozostaje istotny w strukturach rynku pocztowego i stanowi jeden z jego głównych filarów.