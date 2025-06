Deregulacja: rząd naprawia prawo, ale przedsiębiorcy nie są zadowoleni z zakresu i tempa zmian w przepisach

- Deregulacja jest w Polsce koniecznością. Przedsiębiorcy z dużym entuzjazmem przyjęli zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Kampania wyborcza ze zrozumiałych względów spowolniły impet prac nad rozwiązaniami, ale teraz jest czas, by dokończyć to, co zostało rozpoczęte – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Projekt deregulacyjny dotyczący wspierania przedsiębiorców czy uproszczenia procedur administracyjnych jest przygotowywany przez ministerstwo rozwoju. W opinii przedsiębiorców to dobry pierwszy krok w ułatwianiu biznesowi codziennej działalności.

REKLAMA

Przedsiębiorcy: deregulacja potrzebuje konkretów i przyspieszenia

REKLAMA

Projekt deregulacyjny przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju zakłada uproszczenie prowadzenia działalności nierejestrowanej czy milczącą zgodę w wyszczególnionych w ustawie zagadnieniach gospodarczych. Kilka dni temu prezydent podpisał również pakiet deregulacyjny zakładający 6 miesięczne vacatio legis dla zmian przepisów dotyczących przedsiębiorców, co odebrano pozytywnie szczególnie w kontekście zmian podatkowych.

Zmiany są doceniane, ale ustawa deregulacyjna w zakresie proponowanym przez zespół Rafała Brzoski zdaje się tracić impet, a ustawy opracowywane przez Rząd RP dotyczą wąskiego zakresu tematów gospodarczych.

- Wciąż mam nadzieję, że choć część zgłoszonych postulatów będzie dalej analizowana i wdrażana, ponieważ obecne nastroje wśród sektora MŚP są dalekie od optymistycznych. Coraz częściej obserwuję stagnację, wstrzymywanie inwestycji oraz ostrożność w podejmowaniu decyzji o zakładaniu nowych spółek czy jednoosobowych działalności gospodarczych – w porównaniu do ubiegłego roku - mówi Hanna Mojsiuk,

Na sytuację wpływają również rosnące obciążenia finansowe, które znacząco utrudniają planowanie i rozwój działalności. Zauważalna jest wzmożona aktywność organów skarbowych – zarówno w zakresie weryfikacji spadku obrotów, jak i trudności w rejestracji nowych podatników VAT. Dodatkowym obciążeniem jest perspektywa wprowadzenia KSeF, który generuje kolejne wydatki i wyzwania organizacyjne.

Deregulacja: uproszczenia wymaga wiele przepisów prawa

REKLAMA

– Lutowe zaangażowanie przedsiębiorców pokazało jasno, że problem barier regulacyjnych jest poważny i wymaga systemowego podejścia – mówi Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, ekspert Północnej Izby Gospodarczej w zakresie finansów.

- Symbolicznym przykładem utraconej szansy jest wycofanie się z planowanych zmian dotyczących obowiązku opłacania składek ZUS przy działalności nierejestrowanej – problemu realnie dotykającego wielu drobnych usługodawców – mówi Agnieszka Zamaro-Wiśniewska.

- Nadal wierzę, że choć część zgłoszonych postulatów zostanie podjęta i wdrożona. Bez realnej zmiany otoczenia prawnego trudno będzie mówić o rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – mówi Hanna Mojsiuk.

- Deregulacja to temat z natury skomplikowany i wychodzę z założenia, że lepiej zajmować się mniejszą ilością ważnych tematów, ale robić t skutecznie. Obawiamy się jako przedsiębiorcy, że ważne tematy utkwią w konsultacjach międzyresortowych, a w efekcie końcowym okaże się, że nie znajdą politycznej aprobaty – dodaje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Deregulacja i repolonizacja to dwie obietnice mocno oddziałowujące na przedsiębiorców. Ich realizację uznajemy za priorytet – mówi Hanna Mojsiuk.

- Dużym problemem polskiej legislacji jest inflacja ustawodawcza. Tworzonych jest mnóstwo przepisów, one często wzajemnie się wykluczają, brakuje im konkretnych interpretacji. Za pozytywne uznajemy wprowadzenie sześciomiesięcznego Vacatio Legis dla przepisów podatkowych. Pamiętamy słynny Polski Ład, który z tygodnia na tydzień zmieniał prządek prawny, a przedsiębiorcy całymi miesiącami nie mogli odnaleźć się w chaosie prawnym – mówi mecenas Marek Jarosiewicz.

- Jeżeli chcemy budować konkurencyjną gospodarkę to nie możemy pozwolić na to, by przedsiębiorcy grzęźli w dokumentach, papierach, pozwoleniach czy regulacjach z których tak naprawdę część ma zasadność. Przedsiębiorcy na co dzień zakopani są w obowiązkach, papierach, dokumentach, a tak naprawdę bardzo często jedyny raz gdy je widzą to wtedy, gdy są wypełniane, a następnie lądują na wieczność w segregatorach. Zapowiedź deregulacji traktujemy poważnie i w tematach związanych z działalnością sektora MŚP ułatwienia są wręcz konieczne – mówi ekspert gospodarczy Paweł Skotnicki.