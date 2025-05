Rolnicy wierzą w dobrą koniunkturę - po dłuższej przerwie znów inwestują w maszyny rolnicze

Wartość inwestycji rolniczych sfinansowanych poprzez leasing i pożyczki wyniosła niemal 1,7 mld zł, co oznacza 27% wzrost w ujęciu rocznym. Takie wyniki wskazują na powrót tendencji wzrostowej w segmencie agro, który ostatni kwartał ubiegłego roku jak i cały 2024 rok zakończył pod kreską (odpowiednio -5% r/r i -2,2% r/r).

Wraca koniunktura i rolnicy wracają do inwestycji

Po słabym 2024 roku, finansowanie maszyn i urządzeń rolniczych na początku tego roku powróciło na ścieżkę wzrostów. Z najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w I kwartale br. rolnictwo odnotowało jeden z najwyższych wzrostów na całym rynku leasingu (+27% r/r), a wartość rolniczych inwestycji sfinansowanych poprzez leasing i pożyczki była najwyższa w całym segmencie maszyn i urządzeń (28% udziału).

W opinii przedstawicieli EFL, cały 2025 rok powinien być zdecydowanie lepszy dla polskich rolników, którzy już odczuwają rosnące ceny skupu wybranych podstawowych produktów rolnych, a do rozdysponowania pozostało jeszcze wiele miliardów euro w ramach PROW.

– Polscy rolnicy od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej masowo korzystali z dotacji unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i modernizowali swoje gospodarstwa. Choć formalna data zakończenia ostatniego PROW upłynęła w 2020 roku, to pozostało jeszcze sporo pieniędzy do uzyskania, a czas na to rolnicy mają do 30 czerwca 2025 roku. I pewnie ten aspekt zdominuje rynek maszyn rolniczych w najbliższym czasie. Bowiem, funduszy z nowego projektu, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, będzie już mniej, a wymagań do spełnienia więcej. Program Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 realizowany jest ze środków pochodzących z UE.W sumie, środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld EUR – mówi Roman Szczeciński, Relationship Manager ds. Rynku Agro w EFL.

-Tylko w 2023 roku w ramach programu zrealizowane zostały płatności w kwocie 8,74 mld.euro. A zatem są środki do zagospodarowania. Na inwestycje rolnicze w tym roku wpływać będzie także ogólna sytuacja na rynku rolnym oraz czynniki gospodarcze. Po trudnym 2024 roku, który upłynął pod znakiem zamieszania wokół ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, oraz rolniczych protestów wynikających z pogorszenia opłacalności produkcji, widać światełko w tunelu. Ceny podstawowych produktów rolnych rosną, a na horyzoncie widać spadające stopy procentowe. Szczególnie te ostatnie pozytywnie wpłyną na dostępność finansowania dla rolników – dodaje Roman Szczeciński.

Rolnicy inwestują w innowacje i ekologię

Ekspert EFL zwraca uwagę na nowy kierunek inwestycyjny.

– Do tej pory rolnicy koncentrowali się na inwestycjach, które modernizowały gospodarstwa rolne i miały na celu zwiększenie wydajności produkcji. Obecne wymogi polityki rolnej ukierunkowują inwestycje w kierunku innowacyjności i ekologii. Przede wszystkim będą to inwestycje w dobrostan zwierząt, rolnictwo 4.0 czy inwestycje w OZE – mówi Roman Szczeciński.

- Również w EFL widzimy powrót rolników do inwestycji. Z każdym miesiącem tego roku podpisujemy więcej nowych umów, głównie na pożyczkę leasingową. Ten instrument finansowy jest bardzo chętnie wybierany przy zakupie środka trwałego, gdyż pożyczkobiorca od początku jest właścicielem nabytego sprzętu. Ponadto, ze względów podatkowych, decydują się na niego rolnicy, którzy korzystają z unijnych dotacji – podkreśla ekspert rynku rolnego w EFL.

Firmy leasingowe oferują inwestującym rolnikom także pożyczki

Pożyczki oferowane przez firmy leasingowe stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego leasingu, szczególnie w kontekście branży rolniczej.

Dzięki nim rolnicy mogą finansować zakup zarówno nowych, jak i używanych maszyn oraz sprzętu rolniczego. Jedną z kluczowych zalet tego typu pożyczek jest możliwość wystawienia faktur bezpośrednio na pożyczkobiorcę, co ułatwia ubieganie się o środki pomocy publicznej, takie jak te oferowane przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa czy Agencji Rynku Rolnego.

Dodatkowo, pożyczki te charakteryzują się niskim wkładem własnym, co sprawia, że są dostępne dla szerszego grona rolników. Elastyczny harmonogram spłat oraz długi okres finansowania to kolejne atuty, które mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych pożyczkobiorców.

Warto również zwrócić uwagę na wsparcie doradcze, które oferują firmy finansowe, pomagając rolnikom w doborze najlepszego rozwiązania finansowego. Takie podejście nie tylko ułatwia dostęp do nowoczesnych technologii w rolnictwie, ale także wspiera rozwój całej branży.

Inwestycje finansowane z programów finansowania fabrycznego

Rolnicy z roku na rok coraz częściej korzystają z pojawiających się ofert produktowo-finansowych dedykowanych tylko dla tej branży, a przygotowanych przez leasingodawców. Są to tzw. programy finansowania fabrycznego.

EFL jak cała Grupa Credit Agricole jest strategicznym partnerem John Deere, jednego z największych producentów maszyn do uprawy ziemi oraz terenów zielonych, w Polsce.

– Ciągnik rolniczy to nie tylko maszyna, ale kluczowy element nowoczesnego rolnictwa, który znacząco wpływa na efektywność i opłacalność gospodarstw rolnych. Na przykład w I kw. tego roku sfinansowaliśmy ciągnik John Deere 9RX640, który wyróżnia się dużą mocą oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak systemy automatyzacji i precyzyjnego rolnictwa – mówi Roman Szczeciński z EFL.

- Dzięki swojej konstrukcji z gąsienicami, może pracować w trudniejszych warunkach terenowych, zapewniając lepszą przyczepność i mniejsze uszkodzenia gleby. Model 9RX640 ustanowił rekord pracując z kultywatorem o długości 18,4 m przez 24 godziny, obrabiając łącznie niemal 770 ha i zużywając zaledwie 3,1 l/ha. Obok takich liczb żaden rolnik nie przejdzie obojętnie – dodaje Roman Szczeciński.

EFL prowadzi również inne programy finansowania fabrycznego m.in. finansowanie fabryczne marki Lemken (maszyny do uprawy gleby siewu i ochrony roślin) oraz finansowanie fabryczne marki Wielton Agro (nowoczesne przyczepy dla rolnictwa)