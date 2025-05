Większość MŚP oferuje świadczenia pozapłacowe

Świadczenia pozapłacowe są dziś standardem w sektorze MŚP. Jak wynika z danych zebranych na zlecenie VanityStyle, oferuje je już 94 proc. średnich firm, 97 proc. małych podmiotów oraz 85 proc. mikroprzedsiębiorstw. Choć oferta benefitów jest obecnie rozbudowana i zróżnicowana, ich wybór przez przedsiębiorców nie jest przypadkowy.

Jak wynika z badania, cena w zestawieniu z dostępnym budżetem to istotne kryterium wyboru świadczeń pozapłacowych dla 49 proc. podmiotów z sektora MŚP. Aspekt ten jest szczególnie ważny dla mikroprzedsiębiorstw (54 proc. wskazań) oraz firm produkcyjnych (57 proc. wskazań). Z kolei 48 proc. badanych pracodawców deklaruje, że wybierając świadczenia pozapłacowe, kieruje się potrzebami i oczekiwaniami pracowników.

– Konieczność optymalizacji kosztów w zestawieniu z realną potrzebą budowania silnych i lojalnych zespołów sprawia, że przedsiębiorcy z sektora MŚP bardzo uważnie podchodzą dziś do kwestii wyboru benefitów. Jednak istotne jest to, że w swoich decyzjach coraz częściej uwzględniają realne potrzeby oraz oczekiwania pracowników. Tak naprawdę tylko wtedy budowanie polityki benefitowej może przynieść realne efekty, przekładając się chociażby na zwiększenie zaangażowania zespołów czy zmniejszenie rotacji – tłumaczy Joanna Skoczeń, prezes zarządu VanityStyle. – Warto też pamiętać, że w motywacji pozapłacowej nie chodzi o to, aby wydać więcej, ale o to, aby zainwestować mądrze. Jak wynika z badania Global Benefits Attitudes Survey z 2024 roku, aż 54 proc. pracowników decyduje się zostać u pracodawcy właśnie ze względu na pakiet benefitów, a 40 proc. byłoby gotowych zmienić pracę dla lepszych świadczeń – nawet bez wzrostu wynagrodzenia. To pokazuje, że odpowiednio dobrane benefity realnie wpływają na retencję zespołu i są dziś kluczowym elementem strategii zatrudnienia – dodaje.

Korzyści dla wszystkich

Według danych zebranych na zlecenie VanityStyle, dla 27 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP istotna jest przejrzystość oferty dostawcy benefitów, a 26 proc. zwraca uwagę na dodatkowe korzyści, jakie może im on zaproponować. Taki sam odsetek badanych bierze pod uwagę trendy rynkowe. Popularne aktualnie rozwiązania najchętniej wybierają średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników (38 proc. wskazań).

– W dzisiejszych czasach atrakcyjny dla firmy benefit to nie tylko samo świadczenie oferowane pracownikowi. Przedsiębiorcy, zresztą nie tylko z sektora MŚP, dużą uwagę przywiązują do łatwości wdrożenia i zarządzania świadczeniem, bieżącego wsparcia ze strony dostawcy, dodatkowych działań budujących zaangażowanie pracowników czy chociażby elastyczności w dostosowywaniu oferty do zmieniających się warunków – wyjaśnia Joanna Skoczeń. – Chodzi o to, aby dostawca nie tylko oferował świadczenie, ale był partnerem firmy i HR w budowaniu polityki wspierającej realizację strategicznych celów organizacji w obszarze kadrowym.

Ponadto, jak wynika z badania, nieco ponad 1/5 ankietowanych (22 proc.) przy wyborze benefitów kieruje się rekomendacjami zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw, a 14 proc. możliwością zredukowania pracy po stronie firmy.

Najpopularniejsze benefity w sektorze MŚP

Jak wynika z danych zebranych na zlecenie VanityStyle pod koniec ubiegłego roku, najpopularniejszym benefitem pozapłacowym w sektorze MŚP jest ubezpieczenie na życie, które zapewnia 35 proc. badanych pracodawców. Na drugim miejscu znalazły się spotkania integracyjne i okolicznościowe, które organizuje 29 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a na trzecim prywatna opieka medyczna (25 proc. wskazań). Ponadto 24 proc. firm zapewnia pracownikom programy rozwojowe i szkolenia, karty sportowe oraz dofinansowanie posiłków, 21 proc. – bony i karty przedpłacone, a 20 proc. – skrócone godziny pracy w piątki oraz bilety i vouchery na wydarzenia kulturalne. Mniej niż 1/5 firm z sektora MŚP proponuje kursy językowe, dofinansowanie dojazdu do pracy, wykłady i spotkania z ekspertami, dostęp do opieki psychologicznej czy przerwy wellbeeingowe.