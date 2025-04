Faktoring powraca do dynamicznych wzrostów. Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w I kwartale 2025 r. wyniosły 119,8 mld zł

Pierwszy kwartał 2025 r. przyniósł zdecydowany wzrost obrotów branży faktoringowej w Polsce. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów nabyły w tym okresie wierzytelności o łącznej wartości 119,8 mld zł. To o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wynik ten sięgał 110,6 mld zł.

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należą do niego 4 banki komercyjne, 20 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera.

Faktoring powraca do dynamicznych wzrostów

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF Konrad Klimek przekazał, że branża faktoringowa weszła w rok 2025 bardzo dynamicznie. Wskazał, że obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów sięgnęły blisko 120 mld zł, co dało wzrost o 8,3 proc. Ostatni raz taką dynamikę w relacji rok do roku obserwowaliśmy dwa lata temu. Liczymy, że kolejne kwartały przyniosą pogłębienie się tendencji rozwojowej, dzięki czemu mamy szansę wrócić do wyników dwucyfrowych - powiedział Klimek. Wskazał, że spodziewany wzrost PKB przyczyni się do wzmocnienia roli sektora. Istotnym wsparciem może być oczekiwane przez analityków ekonomicznych ożywienie aktywności inwestycyjnej, mimo utrzymywania się niepewności w otoczeniu gospodarczym i wciąż dużej ostrożności firm. Inwestycje powinny być szczególnie widoczne w obszarach związanych z wykorzystaniem nowych technologii oraz nowych źródeł energii. Wpłyną one na wzrost zapotrzebowania firm na gotówkę, a jego zaspokojenie będzie okazją do wzmożonego działania firm faktoringowych, które mogą odegrać znaczącą rolę w dostarczeniu elastycznego i szybkiego finansowania, uzupełniając tym samym produkty sektora bankowego - powiedział przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

Wiceprezes Zarządu PragmaGO Łukasz Ramczewski dodał, że wzrost obrotów faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów oraz przyrost liczby klientów potwierdzają rosnącą rolę faktoringu jako elastycznego źródła finansowania przedsiębiorstw. Dynamiczna digitalizacja usług i uproszczenie procesów sprawiły, że faktoring stał się łatwiej dostępny także dla mikro- i małych firm, które mogą korzystać z niego szybko i całkowicie online - powiedział Ramczewski. Dodał, że faktoring nie jest już traktowany jako ratunek na czas kryzysu, ale jako narzędzie, które zapewnia przedsiębiorcom komfort płynnego działania na co dzień.

Obroty faktorów zrzeszonych w PZF w I kwartale 2025 r. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF w I kwartale 2025 r. informacja prasowa

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 27,2 tys. przedsiębiorstw, które przekazały do sfinansowania 7,3 mln faktur o łącznej wartości 119,8 mld zł. W ocenie Klimka, największą niewiadomą dotyczącą przewidywania rozwoju gospodarczego stanowią kierunki, w jakich podążać będzie geopolityka, a co za tym idzie - skala jej oddziaływania na globalną gospodarkę. Na tym tle, dobrze zdefiniowany i relatywnie stabilny kurs, jaki obrała Polska, powinien łagodzić potencjalne skutki niepewności. Obserwowane w ostatnich miesiącach spowolnienie polskiego eksportu ma szansę na znalezienie punktu zwrotnego - powiedział przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF. Wskazał, że poprawie ulegają prognozy dla kluczowych rynków zbytu. Dodał, że na najbliższą przyszłość polskich eksporterów powinno się patrzeć z optymizmem, gdyż polscy eksporterzy znani są z elastyczności. W jego ocenie, rola faktoringu eksportowego w międzynarodowej wymianie handlowej wzrośnie.

Kto korzysta z usług firm faktoringowych?

Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, które stanowią prawie osiem na dziesięć podmiotów sięgających po tę formę finansowania działalności gospodarczej. Utrzymanie płynności finansowej w przypadku tych dwóch sektorów decyduje o ich dalszym rozwoju.

