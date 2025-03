Jerzy Owsiak: Biurokracja i brak zaufania to największe problemy biznesu. "Nie przeszkadzajcie, a będzie wszystko OK"

Jerzy Owsiak otrzymał nagrodę od przedsiębiorców. Jego zdaniem polskie firmy potrzebują, aby państwo im nie przeszkadzało w prowadzeniu biznesu. Ważne jest też zaufanie i ograniczenie biurokracji.

Jerzy Owsiak, założyciel WOŚP, mocno podkreśla, że polscy przedsiębiorcy potrzebują przede wszystkim jednego – by państwo im nie przeszkadzało. Podczas gali Lidera Polskiego Biznesu zwrócił uwagę na nadmierną biurokrację i brak zaufania, które hamują rozwój firm. Jego zdaniem kluczowe jest uproszczenie przepisów i stworzenie stabilnych warunków do działania. „Nie przeszkadzajcie, a będzie wszystko OK” – apeluje Owsiak.

Jerzy Owsiak: Biznes przemierzył długą drogę

– To jest najbardziej dzielny kraj na świecie – mówi o polskim podejściu do przedsiębiorczości Jerzy Owsiak, założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy okazji gali wręczenia statuetek Lidera Polskiego Biznesu nawiązał do lat 90., które pokazały siłę pomysłowości i kreatywności polskich przedsiębiorców. Jerzy Owsiak został jednym z tegorocznych laureatów Nagrody Specjalnej Business Centre Club.

Aby zrozumieć siłę polskiej przedsiębiorczości, trzeba się cofnąć do lat 90., do czasów transformacji ustrojowej, która zapaliła zielone światło dla różnych form prowadzenia biznesu. Zdaniem Jerzego Owsiaka to właśnie wtedy wielu Polaków pokazało, że droga do sukcesu wiedzie przez pomysłowość i konsekwencję w działaniu.

– Biznes przemierzył długą drogę – to są lata świetlne różnicy między tym, czego doświadczamy dziś, a tym, co było w tych przysłowiowych szczękach, w handlu prowadzonym na krzywych chodnikach, do którego zabraliśmy się natychmiast. To jest najbardziej dzielny kraj na świecie – Polacy od razu ruszyli organizować wolny rynek, nieraz śmiesznie, nieraz w sposób zwariowany, nieraz z tymi białymi skarpetami i telefonami komórkowymi, ale dzisiaj w bardzo wielu dziedzinach jesteśmy liderami na skalę światową – powiedział agencji informacyjnej Newseria Jerzy Owsiak.

Założyciel WOŚP: "Teraz przedsiębiorcy to są ludzie przykładnie pracujący, solidnie inwestujący, odważnie planujący"

Według założyciela WOŚP każdy powinien mieć szansę spróbowania swoich sił w biznesie. Zwrócił jednocześnie uwagę na konieczność dalszej deregulacji i odchodzenia od biurokratycznego podejścia państwa. Zauważył, że zmieniło się już podejście samych przedsiębiorców.

– Jeżeli nie zdasz egzaminu, jeżeli twój biznes nie da rady, to po prostu się poddajesz, ale każdy musi mieć możliwość podjęcia próby. A więc ta kwitologia, papierologia, wymogi formalne – to się zmieniło nieprawdopodobnie. To już nie jest fura i komóra, to już nie jest coś na pokaz, to nie jest nowobogactwo, teraz przedsiębiorcy to są ludzie przykładnie pracujący, solidnie inwestujący, odważnie planujący, to już nie jest tylko myślenie o zysku – zauważa laureat nagrody BCC.

Jerzy Owsiak uważa, że w relacji państwo–biznes ingerencja powinna zostać ograniczona do minimum

– Jak to na końcu często biznesmeni mówili: „nie przeszkadzajcie”, i tak jak my, Orkiestra mówimy: nie przeszkadzajcie, a będzie wszystko OK. Nie próbujcie nas karać, nie próbujcie robić atmosfery nieufności, wielokrotnego sprawdzania. To jest właśnie najgorsze w tym i bardzo często też przeciętny Polak to czuje, jest sprawdzany, zaskakiwany. Oby tego było jak najmniej, oby to się opierało na zdrowym podatku, który wróci do państwa, bo będzie zdrowo zbudowany, zdrowo zarobiony, niech tak to wygląda – podkreślił.

Laureat Nagrody Specjalnej BCC zauważył również, że współczesny polski biznes wspiera sztukę, a takie podejście jest szczególnie ważne z punktu widzenia budowania dziedzictwa i zachowywania szeroko rozumianego dobra narodowego.

– Bardzo wielu ludzi z kręgu biznesu to kolekcjonerzy sztuki, a to jest bardzo ważne, bo to zostaje, to jest dobro narodowe. Ja też kolekcjonuję z żoną, kolekcjonujemy sztukę młodą i poprzez to poznaję ludzi, którzy – jak się nagle okazuje – prowadzą bardzo poważne biznesy. Lokowanie w tym pieniędzy to jest najlepsze, co może być, bo to zostaje, to nie będzie zamknięte w czterech ścianach, to później procentuje, bo gdzieś jest pokazywane. Dzięki temu także dzieła artystów znajdują nabywców – podkreśla założyciel WOŚP.

Jerzy Owsiak laureatem Nagrody Specjalnej BCC

Jerzy Owsiak został laureatem tegorocznej Nagrody Specjalnej BCC obok prof. Ewy Łętowskiej. Nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu zostały 52 firmy z całej Polski. Reprezentują one różne branże i formy własności. Złotymi Statuetkami Lidera Polskiego Biznesu nagrodzono 11 firm. Kolejne 11 firm otrzymało Platynowe Statuetki, a odpowiednio 19 i 11 – Diamenty do Złotej oraz do Platynowej Statuetki będące potwierdzeniem statusu lidera.

Konkurs został zainaugurowany w 1991 roku, a zatem na samym początku transformacji ustrojowej w Polsce. Zaledwie dwa lata po pierwszych, częściowo wolnych wyborach. Jego inicjatorem był założyciel i ówczesny prezes Business Centre Club – Marek Goliszewski.

Źródło: Newseria