Praca w niedziele handlowe za podwójne wynagrodzenie. Czy czekają nas zmiany? Prezes Związku Pracodawców BCC Łukasz Bernatowicz wskazał, kiedy kwestia niedziel handlowych będzie mogła zostać uregulowana na nowo.

Prezes BCC Łukasz Bernatowicz w rozmowie z redakcją Infor.pl odniósł się do podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta ustanawia 24 grudnia (Wigilię Bożego Narodzenia) dniem wolnym od pracy, wprowadza trzy niedziele handlowe w grudniu, a także wprowadza zakaz handlu w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Bernatowicz przypomniał, że na początku grudnia odbyły się konsultacje w tej sprawie u prezydenta Andrzeja Dudy. Wyraził zdziwienie, że nie wszystkie organizacje przedsiębiorców poparły zaproponowane w ustawie rozwiązania. Ucieszył natomiast fakt podpisania ustawy przez prezydenta, mimo że „Solidarność bardzo mocno domagała się zawetowania ustawy” – dodał. Tymczasem ku naszemu zadowoleniu prezydent podpisał ustawę, chociaż następczo skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego - powiedział. Dodał, że członkom BCC z branży handlowej wolna wigilia w takim wydaniu nie przeszkadza.

Zakaz handlu w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy jest błędem

Odnosząc się do zakazu handlu w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powiedział, że jest to błąd. To jest tak: dwa kroki do przodu, jeden krok w tył. Trzy niedziele handlowe w grudniu mają równoważyć wolną Wigilię. Mają służyć temu, by ludzie mogli na spokojnie przed świętami zrobić zakupy i właśnie temu też służyła wolna sobota – skomentował. Dodał, że Wielka Sobota – tak samo jak jeszcze niedawno Wigilia Bożego Narodzenia – nie jest dniem wolnym od pracy. Zaznaczył, że BCC jest przeciwna wprowadzaniu kolejnych dni wolnych. Każdy taki dzień wolny kosztuje gospodarkę ponad 3 miliardy złotych. Nie jesteśmy tak zamożnym krajem, żeby wprowadzać hurtowo takie rozwiązania – powiedział. Dodał jednak, że wprowadzony zakaz handlu w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy nie rzutuje negatywnie na całokształt ustawy. Ocenił ją jako „przemycenie czegoś dodatkowego”.

Praca w niedziele handlowe za podwójne wynagrodzenie. Czy czekają nas zmiany?

Bernatowicz przypomniał, że BCC postuluje, by wprowadzić zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy sklepów w niedziele. Chodzi o to, by w niedziele pracowały tylko osoby, które chcą, a za wykonywaną pracę otrzymywały podwójne wynagrodzenie oraz dzień wolny w tygodniu. W ten sposób znajdzie się cała rzesza ludzi, którzy bardzo chętnie w niedzielę pójdą do pracy w sieciach handlowych, bo dostaną za to podwójne wynagrodzenie – wytłumaczył. Dodał, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że po zmianie w Pałacu Prezydenckim takie rozwiązanie będzie miało szansę na powodzenie, a kwestia niedziel handlowych zostanie na nowo uregulowana.