Od 1 stycznia 2025 r. zaczną obowiązywać e-Doręczenia. Z rejestrowanego doręczenia elektronicznego będą musieli korzystać także przedsiębiorcy

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że od 1 stycznia 2025 r. zaczną w Polsce powszechnie obowiązywać e-Doręczenia. Korespondencję w tej formie będą musiały prowadzić przede wszystkim urzędy i instytucje publiczne, jednak konieczność stosowania doręczeń cyfrowych dotyczy również części przedsiębiorców.

Także przedsiębiorcy muszą korzystać z e-Doręczeń

1 stycznia 2025 r. na szeroką skalę wchodzi w życie usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, tzw. e-Doręczenia. Nowy system pozwala na wysyłanie i odbieranie korespondencji cyfrowej ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. e-Doręczenia umożliwiają również pełną identyfikację nadawcy i odbiorcy oraz przechowywanie korespondencji w formie elektronicznej. Docelowo usługa zastąpi tradycyjne przesyłanie pism urzędowych drogą pocztową, a także korespondencję prowadzoną przez ePUAP.

- Korzystać z niej muszą przede wszystkim urzędy oraz podmioty publiczne, ale przedsiębiorcy powinni pamiętać, że ten obowiązek dotyczy również ich. W pierwszym etapie obejmie on podmioty, które po nowym roku będą składać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz będą rejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym – przypomina wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Od kiedy obowiązek stosowania e-Doręczeń

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek korzystania z e-Doręczeń, jeżeli są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Usługa ta jednak będzie wprowadzana etapowo. Od 1 stycznia 2025 r. skrzynkę do e-Doręczeń muszą obowiązkowo posiadać nowi przedsiębiorcy i będzie to jednym z kroków w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Firmy zarejestrowane w CEIDG przed tą datą będą miały obowiązek stosowania e-Doręczeń od 1 października 2026 r. Istnieje jednak ważny wyjątek – jeśli po 30 czerwca 2025 r. przedsiębiorca będzie aktualizować swoje dane w CEIDG, to wtedy adres do e-Doręczeń musi posiadać w momencie składania wniosku o aktualizację.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 1 stycznia 2025 r. – oni są zobowiązani do stosowania e-Doręczeń już od 1 kwietnia 2025 r. Adres do doręczeń elektronicznych będą musiały posiadać również inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

Urzędy także muszą korzystać z e-Doręczeń

Od początku przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób przesyłać i odbierać pisma urzędowe, korespondując między innymi z:

urzędami miast i gmin,

starostwami,

urzędami skarbowymi,

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

ministerstwami.

Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych dłuższy czas na wprowadzenie nowego narzędzia do korespondencji będą mieć między innymi sądy i prokuratura, organy ścigania, służba więzienna oraz inne jednostki zajmujące się wymiarem sprawiedliwości. Te instytucje muszą wdrożyć e-Doręczenia do 1 października 2029 r.