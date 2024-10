4 godziny 17 minut ze Szczecina do stolicy. Zachodniopomorscy przedsiębiorcy liczą, że Pendolino sprowadzi lepszą koniunkturę na lokalne rynki

Wiceminister Infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował, że już od 14 grudnia do regularnego rozkładu jazdy w relacji Szczecin-Warszawa dołączy długo oczekiwane w Szczecinie Pendolino. Skróci czas przejazdu w obie strony o niespełna godzinę, czy to dużo?

Miejscowi przedsiębiorcy odpowiadają pozytywnie. Szybkie pociągi jeżdżą po Polsce już od 2012 roku, ale dotychczas Szczecin był przez nie omijany. Wiadomość należy traktować pozytywnie, bo od wielu lat mówi się o tym, że Szczecin jest wykluczony komunikacyjnie, słychać w pierwszych komentarzach.

Szczecin lepiej skomunikowany z Warszawą i resztą Polski

– To wiadomość jednoznacznie pozytywna. Pomorze Zachodnie musi być lepiej skomunikowane z resztą kraju żeby przyciągać tu przedsiębiorców i inwestorów. Zależy nam na połączeniach kolejowych, ale i na lotniczych. Każda dodatkowa relacja Szczecin-Warszawa jest krokiem w dobrą stronę – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Pendolino w Szczecinie kursować będzie od poniedziałku do piątku w relacji Szczecin-Warszawa. Pociąg ruszać będzie ze Szczecina około godziny 7 rano, a do Warszawy dojedzie po 11.

W drogę z Warszawy do Szczecina ruszy po godzinie 16:00. Czas przejazdu wyliczony został na około 4 godziny i 17 minut, co oznacza, że połączenie Pendolino pozwoli zaoszczędzić około 25 minut względem innych relacji dotychczas dostępnych drogą kolejową.

Dzięki Pendolino Zachodnie Pomorze przestanie być wykluczone komunikacyjnie

– Pendolino w Szczecinie to dobra wiadomość z kilku przynajmniej powodów. Fakt, że ten pociąg będący symbolem nowoczesności na polskiej kolei omijał Szczecin był nieco symptomatyczny. Pozwalał na tezę, że Szczecin jest komunikacyjnie tak opóźniony, że nawet Pendolino tutaj nie dojeżdża. Ten argument przestanie funkcjonować – mówi Hanna Mojsiuk.

– Potrzebujemy jak największej ilości szybkich połączeń ze stolicą. Musimy szukać alternatyw dla transportu samochodowego. Wszelkie możliwości przemieszczania się do Warszawy samolotami i pociągami są pożądane i sprawiają, że możemy jeszcze skuteczniej przyciągać inwestorów i ludzi biznesu do Szczecina – dodaje Hanna Mojsiuk.

W dobie pracy zdalnej to dobra wiadomość także dla pracowników, bo jednocześnie i osoby ze Szczecina mogą skuteczniej aplikować o pracę w Warszawie i dojeżdżać tam na miejsce.

– To powoduje również, że utrzymywanie relacji biznesowych z podmiotami z Warszawy staje się łatwiejsze – jest przekonana Hanna Mojsiuk.

Niektórzy uważają, że Pendolino już w tym momencie nie jest efektywne, bo nie zmienia znacząco czasu dotarcia do Warszawy, względem obecnych ekspresowych połączeń. Jak mówi Hanna Mojsiuk jeżeli dzięki Pendolino można zaoszczędzić jednego dnia na trasie Szczecin-Warszawa i Warszawa-Szczecin blisko godzinę, to jest to połączenie warte starań.

Pendolino do Szczecina: jakie sektory gospodarki zyskają najwięcej

Jakie sektory gospodarki najbardziej zyskają na tym, że Pendolino dojedzie do Szczecina?

Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że połączenia komunikacyjne zwiększają atrakcyjność regionu jako miejsca do którego można szybko dotrzeć.

W pierwszej kolejności powinien na tym zyskać sektor gospodarki określany mianem MICE, a więc szeroko rozumianych spotkań biznesowych: od organizacji firmowych imprez integracyjnych, po konferencje, kongresy, wystawy i targi.

– Osobom spoza Szczecina będzie łatwiej dotrzeć tutaj na konferencje i spotkania biznesowe, których w Szczecinie jest przecież coraz więcej – uważa Hanna Mojsiuk.

Pendolino pozytywnie wpłynie także na sektor offshore, który rozwija się w regionie i potrzebuje dużej ilości spotkań w relacji Szczecin-Warszawa. Im lepszy transport na linii Szczecin-stolica, tym większa szansa, że nasze miasto stanie się hubem dyskusji między resztą Polski, a Berlinem i to u nas będą się odbywać ważne spotkania z podmiotami zagranicznymi – dodaje liderka zachodniopomorskich biznesmenów.

Pendlino wejdzie do rozkładu jazdy już 14 grudnia.