Rząd odkłada obowiązkowe e-faktury, ale przedsiębiorcy nie rezygnują z przygotowań do wdrożenia systemu KSeF

Jak wiadomo, ostatecznie zgodnie z nowym harmonogramem, przedsiębiorcy, których roczna sprzedaż przekroczy 200 mln zł w 2025 roku, będą musieli wdrożyć KSeF od 1 lutego 2026 roku. Pozostałe firmy będą miały czas do 1 kwietnia 2026 roku.

Pomimo przesunięcia terminu, niepewność co do dalszych wymagań systemowych, powstałych w wyniku audytu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów oraz potencjalnych kosztów powoduje, że wiele firm wstrzymuje się z pełnym zaangażowaniem w przygotowania.

Odłożony KSeF: co robią firmy

Na kilka tygodni przed planowanym startem Krajowego Systemu e-Faktur, Ministerstwo Finansów ogłosiło nowelizację ustawy o VAT, przesuwając obowiązek wdrożenia systemu na 2026 rok.

Choć zmiana terminu była konieczna, wywołała duże zamieszanie i zwiększyła niepewność wśród przedsiębiorców, co zahamowało wiele inwestycji.

Mimo to, ponad 80 proc. firm biorących udział w badaniu RetailTech 2024 zadeklarowało przynajmniej częściową gotowość do wdrożenia KSeF, z czego 38 proc. już ujęło związane z tym wydatki w budżecie na przyszły rok, a co piąta firma uznaje tę inwestycję za priorytetową.

Spośród firm, które są przygotowane, choć w różnym stopniu, na wdrożenie KSeF, 38 proc. deklaruje pełną gotowość – to głównie duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób.

44 proc. firm określa swoje przygotowania jako częściowe, co oznacza, że podjęli oni część niezbędnych działań.

Kolejne 15 proc. firm, głównie średnich (50-249 pracowników), znajduje się dopiero na wczesnym etapie prac przygotowawczych. Zaledwie 3 proc. firm przyznaje, że nie podjęło żadnych kroków w kierunku wdrożenia systemu.

Opóźniony KSeF: firmy szukają pieniędzy na wdrożenia

Jak komentuje Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos S.A., wyniki raportu wyraźnie pokazują, że pomimo dużego chaosu informacyjnego, wcześniejsze kampanie informacyjne przyniosły oczekiwane efekty i zdecydowana większość biznesów była chociaż częściowo gotowa na KSeF.

– Ciężko dzisiaj stwierdzić jak będą przebiegały prace nad wdrożeniem nowego systemu, dlatego, że nie znamy jeszcze jego ostatecznych założeń. Kwestią, która najmocniej wybija się w rozmowach z naszymi klientami jest na pewno budżet – mówi Michał Sosnowski.

– Ci przedsiębiorcy, którzy już zainwestowali w niezbędne oprogramowanie obawiają się nowych wymogów i związanych z tym kosztów. Z badania wynika, że ponad ¼ firm wydała już pełny budżet na wdrożenie KSeF, ponad połowa wydała część, resztę przenosząc na lata 2024-2025. Najmniejsza grupa, około 10 proc., dopiero planuje rozpoczęcie inwestycji – dodaje Michał Sosnowski.

Krajowy System e-Faktur, który jeszcze niedawno był kluczowym priorytetem inwestycyjnym, pozostaje ważnym celem dla 44 proc. firm. Jednak spadek liczby przedsiębiorstw wskazujących KSeF jako priorytet – w ubiegłym roku było to 66 proc. – pokazuje, że niepewność legislacyjna osłabiła zainteresowanie tą inwestycją.

Co ciekawe, co piąta firma w ogóle nie widzi sensu we wdrażaniu systemu e-faktur, co może być kolejnym wyzwaniem dla rządzących w kontekście odbudowy zaufania biznesu do procesów legislacyjnych.

Opóźniony KSeF: jakie skutki dla firm i całej gospodarki

– Jeśli wierzyć wynikom audytu przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów, opóźnienie terminu wdrożenia KSeF było potrzebne, ale przedsiębiorcy obawiają się dalszych zmian i kolejnych wymogów, które mogą ponownie skomplikować proces – mówi Michał Sosnowski.

– W efekcie, chaos legislacyjny stał się jednym z głównych hamulców dla inwestycji w biznesie, a odbudowa zaufania przedsiębiorców do stabilności przepisów pozostaje kluczowym wyzwaniem na nadchodzące miesiące – dodaje ekspert.

Warto dodać, że Raport RetailTech 2024: Badanie z przedstawicielami 100 średnich i dużych firm, których obrót roczny przekracza 100 mln złotych, zrealizował Instytut Badan i Rozwiązań B2B Keralla Research w sierpniu 2024 r. Spośród wszystkich badanych, 61 reprezentowało firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, pozostałe 39 podmiotów deklarowało zatrudnienie wyższe niż 250 osób.

Do badania zakwalifikowano wyłącznie firmy, które wskazały, ze prowadza działalność w obszarze retail, dostarczając swoje wyroby na rynek poprzez sklepy ogólnego przeznaczenia, własne, patronackie, e-commerce, e-platformy lub aplikacje.

Ankietowani reprezentowali branże handlu: detalicznego, żywnością, farmaceutykami i kosmetykami, meblami i sprzętem RTV/AGD, odzieżą i obuwiem oraz paliwami.

Respondentami były osoby, które w firmie odpowiadają za obszar technologii. Jeden ankietowany opiniował w imieniu jednego przedsiębiorstwa.