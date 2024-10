Świadczenie interwencyjne wyklucza część poszkodowanych przedsiębiorców? Apel rzeczniczki MŚP ws. świadczenia interwencyjnego

Świadczenie interwencyjne wyklucza część poszkodowanych przedsiębiorców? Apel rzeczniczki Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszki Majewskiej w sprawie świadczenia interwencyjnego. Wnioski o to świadczenie można składać do ZUS od 5 października 2024 r.

Świadczenie interwencyjne zostało wprowadzone na mocy nowelizacji specustawy powodziowej, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 października. Świadczenie to przysługuje przedsiębiorcom, którzy ponieśli szkodę polegającą na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, bezpośrednio w wyniku powodzi, składników materialnych przedsiębiorstwa niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

REKLAMA

Apel rzeczniczki MŚP ws. świadczenia interwencyjnego

Zdaniem rzeczniczki prasowej Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszki Majewskiej, przepisy dotyczące świadczenia interwencyjnego zostały sformułowane w sposób, który może uniemożliwić skorzystanie z tego rozwiązania wielu podmiotom dotkniętym negatywnymi następstwami niedawnej klęski żywiołowej. Ścisłe powiązanie uszczerbku lub braku możliwości wykonywania działalności gospodarczej z bezpośrednim skutkiem klęski żywiołowej stwarza ryzyko wykluczenia znacznej grupy przedsiębiorców z katalogu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o przyznanie świadczenia interwencyjnego – oceniła Majewska. Zaapelowała, by w toku dalszych prac nad projektem oraz zawartymi w nim regulacjami rozważyć wprowadzenie zmian mających na celu zapewnienie wsparcia wszystkim poszkodowanym w wyniku klęski firmom. Ponadto, wskazała na potrzebę waloryzacji kwoty wsparcia określonej w art. 42 ust. 1 ustawy zmienianej do wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi. W komunikacie przekazano, że przepis określający górną granicę pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł wszedł w życie 18 listopada 2011 r. Zdaniem rzeczniczki prawo do świadczenia interwencyjnego powinni posiadać także przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w roku bieżącym lub ponieśli nakłady na uruchomienie działalności nie osiągając jeszcze przychodów.

Świadczenie interwencyjne wyklucza część poszkodowanych przedsiębiorców?

W komunikacie przesłanym przez Biuro Rzecznika MŚP wskazano, że w wyniku klęski żywiołowej wiele firm zostało zmuszonych do długotrwałego wstrzymania wykonywanej działalności, co przekłada się na wymierne straty finansowe, których nie da się powiązać w bezpośredni sposób z fizycznymi ubytkami w składnikach materialnych przedsiębiorstwa. Wątpliwości biura rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców budzą także zasady szacowania szkód w kontekście wniosku o świadczenie interwencyjne. „Przedsiębiorcy wskazują na utrudniony dostęp do ograniczonej liczby uprawnionych rzeczoznawców, odległe terminy oraz koszt takiego postępowania. Przeszkodą są również wymagania formalne w zakresie sporządzenia dokumentacji oraz oceny stanu uszkodzeń w chwili wystąpienia. Rekomendowanym rozwiązaniem jest szacowanie szkody na podstawie oświadczenia, które poszkodowany składałby rzeczoznawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń” – napisano w komunikacie.