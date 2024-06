Jak globalne firmy przyspieszyły swój rozwój dzięki outsourcingowi

W czasach niepewności i nowych wyzwań największe światowe firmy szukają nowych rozwiązań biznesowych. Historie Procter & Gamble, Unilever, Google, Microsoft, Apple czy Nike udowadniają, że outsourcing pomaga zarówno w rozwoju firmy, jak i w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług.

Outsourcingiem procesów biznesowych zainteresowane są przede wszystkim firmy, które dynamicznie się rozwijają, bo to strategiczne narzędzie do wzmacniania konkurencyjności, efektywności i innowacyjności organizacji. Dane z rynku międzynarodowego wskazują, że firmy korzystające z BPO mają trzykrotnie większe szanse na osiągnięcie pozycji lidera rynkowego. Przykładem jest success story takich firm jak: Unilever, Google, Microsoft, Nike czy Procter and Gamble.

Historia sukcesu światowych firm

Procter & Gamble to jedna z pierwszych organizacji, która udowodniła, że outsourcing jest kluczem zarówno do rozwoju firmy, jak i utrzymania wysokiego poziomu jakości usług. Zewnętrznym firmom zleciła nie tylko wsparcie IT, ale też tworzenie aplikacji, zarządzanie nieruchomościami, usługi płacowe, księgowość i finanse, call center. Menedżerowie zatrudnieni wewnątrz firmy mieli skoncentrować się wyłącznie na istotnych kwestiach dla rozwoju biznesu.

– Końcowy rezultat jest taki, że obecnie wartość firmy szacuje się na ponad 330 miliardów dolarów. Dla Procter & Gamble outsourcing okazał się strzałem w dziesiątkę – mówi Dariusz Brzeziński, dyrektor zarządzający BPO w Meritoros SA.

Jednym z filarów sukcesu było też szerokie zastosowanie outsourcingu, bo oprócz wymienionych wyżej procesów back-officowych Procter & Gamble zdecydował się na outsourcing części obszaru R&D (Research and Development), co przyczyniło się do sukcesu w zakresie kreowania i wdrażania nowoczesnych produktów i usług. Wymiernym rezultatem wdrożenia tak szeroko rozumianej koncepcji outsourcingu był następujący po tym wzrost przychodów o 99 proc. w regionach Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Milionowe oszczędności na kosztach

Z kolei brytyjski Unilever postawił na ujednolicenie swojego europejskiego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), czyli oprogramowania do zarządzania firmą. Dodatkowo firma wyoutsourcowała takie obszary jak: finanse, zakupy, HR i obsługa klienta. W rezultacie firma uzyskała jednolity, niezawodny system ERP, który pozwolił jej zaoszczędzić ponad 750 milionów dolarów rocznie w porównaniu z wcześniej ponoszonymi kosztami, dopracowany model do dalszego skalowania firmy oraz istotne oszczędności w obszarach wymienionych powyżej.

– Na outsourcingu polegają też tacy giganci jak Google czy Apple. Google zatrudnia zewnętrzne firmy, które zajmują się m.in.: działem IT czy obsługą klienta, co pozwala im zarządzać kosztami i zachować elastyczność. Z kolei Apple zleca na zewnątrz dużą część swojego łańcucha dostaw i centra produkcyjne, dzięki czemu może skoncentrować się na optymalizacji swoich zasobów, innowacjach, transformacji cyfrowej oraz marketingu – mówi Dariusz Brzeziński.

Innym przykładem lidera w branży, który jako jeden z pierwszych globalnych graczy postawił na kompleksowy outsourcing (w tym outsourcing produkcji) jest Nike. Dzięki temu firma rozwijała się bardzo szybko i jest obecnie kilkukrotnie większa niż najbliżsi konkurenci (m.in. Reebok i Adidas), którzy z czasem też postawili na zaawansowany outsourcing.

Polskie firmy biorą przykład

Coraz więcej dużych polskich firm podąża śladem liderów globalnych. Jak podkreślają eksperci, outsourcing procesów biznesowych to przede wszystkim dostęp do specjalistycznej wiedzy i najnowocześniejszych rozwiązań biznesowych.



– Zatrudniając zewnętrzne firmy do wykonywania działań niezwiązanych z kluczową działalnością biznesową, organizacje osiągają efektywność kosztową i większy zwrot z inwestycji, dzięki terminowej i zaplanowanej w budżecie realizacji projektów. Mając efektywny model operacyjny i kosztowy mogą też szybciej i skuteczniej skalować swoje operacje i osiągnąć pozycje lidera w branży, zostawiając daleko w tyle konkurencję – dodaje Dariusz Brzeziński.