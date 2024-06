Żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy fundusz kolejowy musi mieć mechanizm stabilizacji tak jak fundusz drogowy

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak ocenił, że jeżeli chodzi o kwestię finansowania branży, fundusz kolejowy musi mieć mechanizm jak w funduszu drogowym, żeby iść w normalność. Nie widzę innej podstawy dla zachowania normalności, ten mechanizm stabilizacji jest absolutną koniecznością.

Piotr Malepszak wskazał:

największy proces, który przechodzimy z Ministerstwem Finansów to taki sam mechanizm, jak funkcjonuje w funduszu drogowym, żeby był mechanizm, by nie być zależnym od innych środków, szczególnie unijnych;

celem analiz w obszarze infrastruktury jest to, żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy;

chcemy, żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy, a na rynek trafiały dokumentacje dobrej jakości, a przetargi i budowy nie kończyły się opóźnieniami;

czyszczenie procesu inwestycyjnego, szczególnie w PLK, jeszcze trochę zajmie, ale to lekcja, którą musimy odrobić, żeby PLK był mocnym, zdrowym zamawiającym.