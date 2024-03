Wielkanoc 2024. Polacy szykują się na święta przed telewizorem?

Jaka będzie tegoroczna Wielkanoc? Z badania online przeprowadzonego przez firmę Komputronik wynika, że leniwa. Polacy są zmęczeni i marzą o odpoczynku.

Sieć sklepów z elektroniką przebadała Polaków, zadając im pytanie, z jakich urządzeń RTV AGD będą korzystali w te święta. Wyniki są bardzo interesujące.

REKLAMA

Czym jest Wielkanoc dla Polaków

REKLAMA

Jakie podejście do Wielkanocy mają Polacy? To najważniejsze i najstarsze wydarzenie w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym. Według badania UCE Research i Grupy Offerista, 28 proc. respondentów deklaruje w 2024 roku zwiększenie wydatków na świąteczne zakupy w porównaniu z 2023. To nie powinno dziwić. Polacy szanują i kultywują symbolikę świąt.

- Święta kościelne – niezależnie od ich nazwy – są dla Polaków przede wszystkim tradycją, ale też czasem spędzanym w gronie najbliższych. Lubimy zasiąść do suto zastawionego stołu, porozmawiać i po prostu poświętować. Jako sieć sklepów ze sprzętem postanowiliśmy przekornie zapytać o to, z których urządzeń elektronicznych Polacy będą najchętniej korzystać w tę Wielkanoc. Wyniki nas nie zaskoczyły – wyjaśnia Karolina Pietz Drapińska, Marketing & PR Director z Komputronik S.A.

Odkurzacz i mikser czy masażer i słuchawki?

REKLAMA

Jakie sprzęty będą najczęściej wykorzystywane w święta? TE które będą pomogać w sprzątaniu czy gotowaniu czy raczej te zwiazane z wypoczynkiem? Ankietowani mogli udzielać odpowiedzi w zamkniętym formularzu. Do wyboru mieli następujące kategorie produktowe: telewizor, komputer stacjonarny, laptop, laptop gamingowy, smartfon, czytnik e-book, odkurzacz, mikser, mop elektryczny, hulajnoga elektryczna, smartwatch, bieżnia, słuchawki, masażer, kamera, aparat cyfrowy, dron, echosonda wędkarska, mikrofon do rozmowy lub streamingu oraz waga łazienkowa.

Zaskoczeń chyba nie ma, że na podium znalazł się… telewizor, który wskazało 26 proc. Na drugim miejscu uplasował się smartfon – 23 proc. wskazań. Natomiast na trzecim – komputer stacjonarny (17 proc.). Tuż za podium znalazł się laptop – 8 proc., a na piątym i szóstym miejscu odpowiednio słuchawki (5 proc.) i laptop gamingowy (4 proc.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Wyniki naszego badania oraz wskazywane przez respondentów kategorie jasno wskazują na to, że Polacy będą chcieli w najbliższe Święta odpocząć. Nadrobią zaległe seriale na Netflixie i obejrzą film w TV, będą czytali newsy na smartfonie i składali życzenia swoim bliskim, z którymi się nie zobaczą, by po odejściu od stołu zasiąść do komputera stacjonarnego. Niewykluczone, że wybiorą się też w podróż, zabierając ze sobą laptopa, słuchawki czy laptopa gamingowego. Może to też sugerować, że będą się chcieli odciąć i zregenerować, słuchając ulubionej muzyki na YouTube, Spotify czy Tidalu, a także grając w ulubione gry – wyjaśnia Karolina Pietz Drapińska z Komputronik S.A.

Nie potrzebujemy wagi w święta

A co z kolejnymi kategoriami? Nie cieszyły się już tak dużą popularnością. Po około 2 proc. respondentów wskazało odkurzacz, mikser, mop elektryczny, a także czytnik e-book oraz hulajnogę elektryczną. Blisko 1 proc. wybrał smartwatch czy drona. Natomiast poniżej 1 proc. odpowiedzi uzyskały kategorie, takie jak bieżnia, echosonda czy mikrofon do rozmowy lub streamingu. Nie jest zaskoczeniem, że ostatnie miejsce zajęła.... waga łazienkowa. W końcu niecodziennie są święta.

- Jesteśmy przedstawicielami sklepu elektronicznego i wiemy, jaki wpływ technologie mają na nasze życie. Apelujemy więc w te święta o jedno – znajdźmy czas dla najbliższych. Wyłączmy telewizor. Odłóżmy nie tylko wagę, ale też smartfona czy laptopa. Wesołych Świąt! – konkluduje Pietz Drapińska z Komputronik.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 22 – 26 marca 2024 r. metodą CAWI na grupie 372 osób. Ankieta umożliwiała odpowiedzi wielokrotnego wyboru.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl