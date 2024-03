Światłowód dla 150 tys. gospodarstw domowych finansowany z KPO. 400-500 mln zł na budowę 5G

W 2024 roku Orange Polska chce zainwestować 400-500 mln zł w budowę sieci 5G oraz modernizację sieci dostępowej. Dzięki projektom realizowanym w ramach KPO, firma ta wybuduje łącza światłowodowe do ok. 150 tys. gospodarstw domowych.

Orange chce w 2024 r. zainwestować 400-500 mln zł w budowę 5G

"Stabilność i przewidywalność otoczenia prawnego, podatkowego oraz ekonomicznego pomaga inwestorom wykładać pieniądze na dalekosiężne inwestycje, które są bardzo potrzebne polskiej gospodarce. Orange od wielu jest lat wiarygodnym i jednym z największych inwestorów w Polsce. W 2023 roku e-Capex nasz wyniósł blisko 1,6 mld zł. Dodatkowo wydaliśmy 500 mln zł na licencję pasma C. Oprócz tego ok. 900 mln zł wydała spółka Światłowód Inwestycje, której jesteśmy współwłaścicielem. To łącznie ponad 3 mld zł - czyli dużo więcej niż to, co pokazujemy, jako e-Capex w danym roku" - powiedział PAP Biznes w wywiadzie Jacek Kunicki, członek zarządu Orange Polska ds. finansów.



"Do końca zeszłego roku wydaliśmy ok. 700 mln zł na modernizację sieci dostępowej i rozwój sieci 5G. W najbliższych 3 latach planujemy wydać łącznie 1-1,1 mld zł. W tym roku inwestycje w budowę sieci 5G oraz modernizację sieci dostępowej mogą sięgnąć 400-500 mln zł" - dodał.



W 2023 roku e-Capex, czyli ekonomiczne nakłady inwestycyjne, Orange Polska wyniosły 1,56 mld zł. W 2024 roku mają być w przedziale 1,7-1,9 mld zł.

Usługi mobilne 5G

Orange Polska w styczniu 2024 roku uruchomił usługi mobilne w technologii 5G z wykorzystaniem częstotliwości 3600 MHz. Za wylicytowane przez Orange w aukcji 5G częstotliwości spółka zapłaciła 487 mln zł.



"Obecnie nasi klienci mogą korzystać z ponad 1.300 stacji, na których działa 5G w paśmie C, a do końca roku powinniśmy mieć ich ok. 3.000. To są plany, które możemy elastycznie modyfikować w zależności od potrzeb i realizacji innych inwestycji" - zaznaczył Kunicki.

Światłowód za pieniądze z KPO

CFO Orange Polska jest zadowolony, że Polska otrzymuje środki z Krajowego Planu Odbudowy, które pozwalają rozwijać infrastrukturę światłowodową na trudniejszych inwestycyjnie terenach.



"Dzięki projektom w ramach KPO, które będziemy realizować, wybudujemy światłowody do ok. 150 tys. gospodarstw domowych. Będziemy tam zarówno hurtownikiem, jak i detalistą, więc ryzyko inwestycyjne jest relatywnie niższe. W długim okresie należy oczekiwać wysokiej liczby klientów, którzy skorzystają z takiej oferty. Program potrwa 3 lata, a wartość naszych inwestycji wyniesie ok. 250 mln zł. W tym roku będzie to 60-70 mln zł, trochę więcej w przyszłym roku i największa część w roku 2026. To dobrze koreluje z inwestycjami na rozwój sieci mobilnej i umożliwia nam unikanie pików inwestycyjnych" - podkreślił.

Jego zdaniem, cały program wykorzystujący środki z KPO pozwoli dostarczyć szybki internet do 1 mln gospodarstw domowych. To oznacza, według Kunickiego, duże zwiększenie rynku i możliwość zaoferowania nowym klientom usług Orange Polska.

Nowa strategia Orange Polska

REKLAMA

„W okolicy Wielkanocy rozpoczniemy pracę nad nową strategią, która będzie 3 lub 4-letnia. Planujemy przedstawić ją na początku 2025 roku. Nie należy spodziewać się żadnych zaskoczeń, raczej kontynuacji drogi, którą dotychczas szliśmy. Koncentrujemy się na podstawowym biznesie, chcemy być nowoczesnym telekomem, który generuje przewidywalny wzrost przychodów, zysków i przepływów pieniężnych. To jest ważnie nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych inwestorów. Nie planujemy zmiany branży lub kierunków rozwoju" - powiedział członek zarządu.



„Nasze akwizycje odzwierciedlają strategię - dotyczą wzmocnienia podstawowej działalności. Patrząc, jakie spółki kupowaliśmy przez ostatnie 5 lat, to były firmy ze specyficznymi kompetencjami, które nam były potrzebne do uzupełnienia oferty dla klientów biznesowych albo byli to mali operatorzy światłowodowi. Nowa strategia dalej będzie opierać się na organicznym wzroście, bazującym na jakości naszych usług dla klientów, rozwoju technologii i efektywności kosztowej. Od lat kładziemy akcent na rozwój podstawowego biznesu i na zyskach z niego wynikających, co czyni nasz wzrost bardziej trwałym. To jest dobre i nie należy tego zmieniać" - dodał.



Według CFO Orange Polska akwizycje mogą być elementem nowej strategii i skupią się na dotychczasowych branżach tzn. ICT i światłowodach. Nie wykluczył możliwości większego przejęcia.



"Potencjalnie moglibyśmy być zainteresowani większą spółką, ale to zależałoby od realnego potencjału na osiągnięcie synergii, zainteresowania transakcją drugiej strony, ceny oraz jak transakcja mogłaby wpłynąć na otoczenie regulacyjne. Dzisiaj nie mamy planów, którymi mogę się podzielić" - zaznaczył.



Kunicki poinformował, że dywidenda jest zdecydowanie elementem strategii każdego telekomu i będzie również w przypadku Orange Polska.



W ramach strategii .Grow na lata 2021-2024 Orange Polska przewiduje niski jednocyfrowy wzrost przychodów i niski-średni jednocyfrowy wzrost EBITDAaL. Telekom przewiduje, że ekonomiczne nakłady inwestycyjne w nowej strategii wyniosą 1,7-1,9 mld zł średnio rocznie. Orange prognozuje też dług netto/EBITDAaL w przedziale 1,7-2,2x w długim okresie w strategii na lata 2021-24. Spółka w obecnej strategii wróciła do wypłaty dywidendy.



Orange kupił w 2022 roku m.in. Interkam - światłowodowego operatora w Sochaczewie oraz Interkar i Telewizja Światłowodowa Kaszebe. Łączna cena nabycia wyniosła 43 mln zł złotych, część w kwocie 38 mln zł została zapłacona w momencie zawarcia umów. Pozostała część, obecnie szacowana na 5 mln zł złotych, stanowi wynagrodzenie warunkowe, które zostanie rozliczone do 30 kwietnia 2025 roku.



W grudniu 2020 roku Bluesoft, spółka zależna Orange Polska, przejęła 100 proc. udziałów firmy Craftware to ok. 110 mln zł. W połowie 2019 roku Orange Polska kupił spółkę informatyczną BlueSoft za około 200 mln zł.



W 2021 roku Orange objął wraz APG po 50 proc. udziałów w spółce joint venture Światłowód Inwestycje.



"Jeśli chodzi o ewentualne dokupienie 1 proc. akcji Światłowód Inwestycje, to mamy na to czas pomiędzy 2027 a 2029 rokiem i decyzję będziemy podejmować bliżej tego momentu. Nie potrafię teraz odpowiedzieć, czy będzie to miało dla nas biznesowy sens, ale musimy być gotowi, żeby decyzję podjąć" - powiedział Kunicki.

Członek zarządu poinformował, że temat sprzedaży infrastruktury wieżowej nie jest teraz na agendzie zarządu Orange Polska.



"Oczywiście pozostajemy otwarci na różne opcje, które pojawiałyby się, ale nad tym nie pracujemy. Gdy popatrzymy po co inni operatorzy sprzedawali wieże, to za każdym razem był konkretny cel - ogromna akwizycja albo oddłużenie się. Orange nie mam takich potrzeb. Kluczowym zawsze jest to, czy taka transakcja daje realną wartość dla akcjonariuszy w długim okresie" - podkreślił.

Ile stacji bazowych ma Orange?

Orange Polska ma około 6.000 własnych stacji bazowych. Dzięki współpracy z T-Mobile w zakresie współdzielenia sieci, w ramach spółki NetWorks, klienci Orange mogą korzystać z 12.000 stacji.



Grupa Orange, główny akcjonariusz Orange Polska, utworzyła operatora pasywnej infrastruktury komórkowej o nazwie Totem z 25,5 tys. wież i masztów we Francji i Hiszpanii. Francuska grupa zapowiadała wcześniej, że poza Francją i Hiszpanią, zbada możliwość integracji z Totemem innych swoich pasywnych mobilnych aktywów.



Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ ana/