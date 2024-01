W 2024 roku sztuczna inteligencja ma opanować także reklamy. Billboardy i gry komputerowe na początek

Na tradycyjne reklamy jesteśmy już uodpornieni. Niechętnie oglądamy je w telewizji, szybko przewijamy na stronach internetowych. Teraz więc wystarczy, że podjedziemy na sklepowy parking, by otrzymać spersonalizowaną porcję informacji i zachęt do zakupu. Nawet powinno nas dziwić, że przekaz dotyczy dokładnie tych produktów, po które przyjechaliśmy.

To są już efekty działania sztucznej inteligencji – AI.

Skąd billboard wie co chcemy kupić

Jak to ma działać? Dzięki narzędziu uzbrojonemu w sztuczną inteligencję marketerzy mogą wykorzystywać dane o odbiorcach i spostrzeżenia kontekstowe z interakcji w świecie rzeczywistym, dzięki czemu ich reklamy dotrą do właściwych odbiorców we właściwym czasie. Zdecydowanie łatwiej będzie można też mierzyć skuteczność samych kampanii.

Tyle teorii, a praktyka? Według firmy reklamy zewnętrzne stworzone przez AOM – obserwują, uczą się i dostosowują. Dzięki wbudowanej technologii AI nośniki stają się centrami informacji. Gromadzą anonimowe i cenne dane na temat otoczenia billboardu, w tym natężenie ruchu, czas przebywania w ruchu w określonych porach dnia, wyłapują wzorce, analizują wpływ wydarzeń, warunki środowiskowe i rodzaj przejazdu.

– Dane te umożliwiają markom strategiczne umieszczanie inteligentnych billboardów w miejscach o dużym wpływie w celach reklamowych i zwiększających skuteczność treści. Dzięki tej wiedzy firmy mogą zabezpieczyć najlepsze lokalizacje, co gwarantuje, że ich przekaz trafi w dziesiątkę – komentuje Oskar Kolmasiak, ekspert ZnajdźReklamę.pl.

Jak to działa? Gdy na parking wjeżdża duża liczba samochodów o określonym typie np. rodzinne SUV-y, to cyfrowe nośniki reklam dość szybko mogą zoptymalizować treść przekazu. Podobnie wykryją dużą liczbę osób w określonym wieku. Nie chodzi jednak tylko o samą sprzedaż, ale też o stworzenie doświadczenia, które doskonale rezonują z konsumentem.

– Te inteligentne billboardy nie są nachalne, ale podnoszą jakość zakupów. Działają jak dynamiczne grupy fokusowe, inteligentnie dobierając treści na podstawie spostrzeżeń w czasie rzeczywistym, przyczyniając się do tworzenia treści, które odpowiadają różnorodnym preferencjom przechodzącej publiczności – wyjaśnia Oskar Kolmasiak.

Billboardy przy drogach – jak odcinkowy pomiar prędkości

Przykłady australijskie nie są jedyne, a inteligentne reklamy wykorzystywane są już np. w Wielkiej Brytanii. Na brytyjskich drogach wykorzystywany jest system skanujący tablice rejestracyjne.

Gdy kamery systemu rozpoznawania tablic uchwyciły kierowcę danego typu samochodu, to reklama ustawiona nieco dalej dynamicznie zmieniała swój przekaz. Co innego widział kierowca auta rodzinnego a co innego ten, który jechał samochodem sportowym.

Na podobny krok decydują się też inni. Virgin Trains, brytyjski przewoźnik kolejowy, który wykorzystywał dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, aby pokazać kierowcom, o ile szybsza mogłaby być ich podróż pociągiem. Reklama kolei nie jest wyświetlana, gdy przejazd przez miasto jest płynny. Jest gorąco? Na billboardach mogą pojawić się informacje o napojach chłodzących, a gdy pogoda nie sprzyja,

Billboardy pojawiają się w grach komputerowych

Co ciekawe billboardy coraz częściej – jako konsumenci – widzimy nie tylko w miejscach poza domem, ale też w świecie wirtualnym. Co prawda przychody z takich reklam zapewne są księgowane w rubryczce “reklama cyfrowa”, ale sama efektywność (i efektowność) tego nośnika, wykorzystywana jest w grach wideo.

Reklamy w grach oczywiście muszą się z nią wiązać kontekstowo i być dopasowane do środowiska gry. Wiele gier swoją akcję prowadzi w przestrzeni miasta, więc wirtualny billboard nadaje się do prezentacji przekazu idealnie.

Różnice z tradycyjnym nośnikiem? Autorzy muszą zadbać o odpowiedni kontrast, a także pamiętać, że zbytnia szczegółowość w tym wypadku nie zda egzaminu. Najważniejsza jest ekspozycja logo i samego produktu.

– Gry są zdecydowanie bardziej dynamiczne od naszego życia. Gracz swoją uwagę skupia na zadaniu, więc jest to odwrotna sytuacja niż ta w realnym życiu. Na co dzień billboard lub inny nośnik reklamy zewnętrznej, zyskuje na znaczeniu, gdy siedzimy w środkach komunikacji publicznej, stoimy w korku czy po prostu spacerujemy. W dość biernych sytuacjach mamy sporą szansę zyskać uwagę odbiorcy. W grach wideo celem jest, aby gracz zobaczył reklamę, ale nie powinna ona zakłócać zaangażowanej rozgrywki, bo chwila nieuwagi może spowodować przegraną i irytację na taką reklamę – tłumaczy Katarzyna Kociubińska ze ZnajdźReklamę.pl.

Przed billboardami nie sposób się uchronić

Tradycyjne billboardy nadal są podstawą tego sektora. Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, w trzecim kwartale 2023 wartość tego rynku przekroczyła 170 milionów złotych.

W analogicznym okresie rok temu branża odnotowała aż o 25% mniejsze przychody. Również w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku mamy imponujący wzrost.

Według danych Izby najwięcej miejsca na nośnikach zewnętrznych zajął handel (18%), a za nim kampanie społeczne i polityczne (14%), oraz reklamy film telekomunikacyjnych (13%).

– Sam wzrost na pewno został nakręcony przez polityków, którzy tradycyjnie decydowali się na tę formę przypomnienia o sobie wyborcom ze swoich okręgów. Kandydaci przez dłuższy czas byli widoczni praktycznie w każdym miejscu w Polsce – mówi Katarzyna Kociubińska.

To dlatego billboardy w coraz większym stopniu wykorzystują zdobycze technologiczne. Już nie tylko ciekawa forma czy hasło mogą stać się viralem przekazywanym w świecie wirtualnym. To także sposób, aby przekazać jeszcze więcej informacji, choćby przy użyciu kodów QR czy tagów NFC. Działa to też w drugą stronę, bo billboardy same uczą się swoich odbiorców.