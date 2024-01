Wakacje od ZUS. MRiT zapowiada nowy program

MRiT pracuje nad projektem "wakacji od ZUS"

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje obecnie na projektem "wakacji od ZUS" - poinformował podczas spotkania prasowego minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Jak wskazał, program będzie działał w 2025 r., ale nie można wykluczyć, że ruszy jeszcze w 2024 r.

"Bardzo mocno pracujemy nad projektem wakacji od ZUSu, dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę miał przyjemność przedstawić założenia tego projektu i zaprosić na kolejne spotkanie, na którym przedstawimy założenia tego projektu, W tej chwili konsultujemy. Przede wszystkim chcemy to bardzo dobrze policzyć, musimy to zrobić we współpracy z MF i ZUS" - powiedział Hetman.

Od kiedy nowy program?

"Jeśli chodzi o zabezpieczanie finansowania, to na rok 2024 r. takiego zabezpieczania w budżecie nie mamy, jeśli chodzi o wakacje od ZUSu. Mieliśmy niewiele czasu na przygotowanie projektu budżetu na 2024 r." - dodał.

Minister wskazał, że program będzie obowiązywał w 2025 r., ale nie można wykluczyć, że ruszy jeszcze w 2024 r.

"Z pewnością będzie działał w 2025 r., ale nie mogę wykluczyć, że po tym, jak założenia programu będą stworzone, może się okazać, że przy nowelizacji tegorocznego budżetu, te środki się znajdą, aby od drugiej połowy roku program wprowadzić. Ale obiecać tego nie mogę. Chcemy to dokładnie policzyć" - powiedział Hetman. (PAP Biznes)

pat/ gor/