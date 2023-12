Szukasz pracy? W 2024 r. znajdziesz ją w transporcie [RAPORT]

Obiecane przez Koalicję Obywatelską wakacje od ZUS dla przedsiębiorców nie zyskują jednoznacznie pozytywnej oceny. Jeśli miałoby to być tylko zwolnienie na miesiąc gdy przedsiębiorca chce skorzystać z urlopu, jak pracownicy czy zleceniobiorcy, to korzyść raczej niewielka. W ocenie większości zainteresowanych i ekspertów, by rzeczywiście pomóc przedsiębiorcom mającym kłopoty z płynnością potrzebne jest rozwiązanie idące dalej i bardziej wszechstronne.