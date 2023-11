Akcje, obligacje, giełda, rynek kapitałowy – komentarz rynkowy - listopad 2023 r. Jak rynek zareagował na wynik wyborów?

W listopadowym komentarzu rynkowym eksperciVIG/C-QUADRAT TFI sprawdzają jak zachowują się obligacje korporacyjne oraz skarbowe w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym; zastanawiają się, czy rynki akcji mogą kontynuować wzrosty z początku listopada. A także analizują jak wynik wyborów przełożył się na krajowy rynek akcji.

Obligacje skarbowe. Jest ożywienie ale warto zachować ostrożność

Pod koniec października byliśmy świadkami ożywienia na ryku obligacji skarbowych. Rentowności obligacji długoterminowych obniżyły się (dochodowość obligacji 10Y - spadek z poziomu 5,91% pod koniec września do 5,66% w ostatnim dniu października), co wywołało relatywnie dość mocną falę wzrostów cen papierów skarbowych. Tym samym krajowy rynek dłużny wybudził się z marazmu, w którym tkwił od lipca bieżącego roku.



Głównym motorem poprawy nastrojów na rynkach dłużnych była poprawa sentymentu na największym rynku obligacji na świecie - w Stanach Zjednoczonych, gdzie rentowności obniżyły się na fali powrotu obaw recesyjnych i mniejszych niż oczekiwał rynek podaży obligacji na aukcjach organizowanym przez Departament Skarbu. Dodatkowym czynnikiem, który pojawił się pod koniec miesiąca na lokalnym podwórku był wstępny październikowy odczyt inflacji, który zaskoczył analityków i ukształtował się na poziomie 6,5% w skali roku. Głównym sprawcą niespodzianki były ceny paliw, które w ostatnim miesiącu znacząco się obniżyły, pomimo rosnących kosztów czarnego złota na giełdach światowych.



W opinii zarządzających VIG/C-QUADRAT TFI to pozytywne nastawienie do obligacji skarbowych może się w kolejnych tygodniach utrzymywać, co powinno się przekładać na dalsze wzrosty wycen instrumentów rządowych o stałym kuponie. Jednak w dalszym ciągu podtrzymują swoje zdanie, że kolejne kwartały będą silnym wyzwaniem dla polskiego budżetu, a co za tym idzie wywierały swoje piętno na rynek dłużny w Polsce. Dodatkowo, zdaniem ekspertów, dynamiczna faza dezinflacji jest prawdopodobnie za nami i dalsze ewentualne obniżanie się wskaźnika CPI będzie przebiegało bardzo powoli. Co więcej, na horyzoncie można zaobserwować pewne zagrożenia, które w kolejnych miesiącach mogą przekładać się negatywnie na trend spadku inflacji nad Wisłą.



„Podsumowując, nasze zapatrywanie długoterminowe na krajowy rynek skarbowy jest powściągliwe pomimo obecnego optymizmu goszczącego na rynku, co przekłada się na ostrożne nawigowanie w tak pełnym wyzwań otoczeniu.” – komentuje Fryderyk Krawczyk, Dyrektor Inwestycyjny i Szef Strategii Dłużnych VIG/C-QUADRAT TFI.

REKLAMA

Obligacje korporacyjne. Bez banków trudno o hurraoptymizm

Rynek pierwotny obligacji korporacyjnych w październiku był dużo słabszy niż we wrześniu, bowiem kwota emisji wyniosła 1,4 mld zł, co jest wynikiem pięciokrotnie niższym niż miesiąc wcześniej. Największy wpływ miała aktywność banków, a właściwie jej brak, bowiem banki komercyjne nie wyemitowały w tym czasie żadnych obligacji, podczas gdy we wrześniu pozyskały aż 5,9 mld zł.



Co więcej, spółki zdecydowały się na relatywnie spore nabycia obligacji własnych lub przedterminowe wykupy. W związku z rolowaniem zadłużenia, cztery spółki zdecydowały się na wcześniejsze wykupienie obligacji o wartości ponad 300 mln zł.



Za połowę emisji netto w październiku odpowiadał KRUK, który pozyskał 540 mln zł z dwóch emisji. Sporą emisję uplasował także ATAL, który pozyskał 260 mln zł, z czego 60 mln zł przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna - podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem emitenta. Z kolei Echo Investment wyemitował dług w euro, jednocześnie skupując stare papiery, co efektywnie przełożyło się na przyrost długu o ok. 52 mln zł. Na rynku aktywny pozostaje Ghelamco Invest, który tym razem pozyskał 140 mln zł, z czego 30 mln zł przeznaczył na spłatę już istniejących papierów. Dobrą koniunkturę na rynku wykorzystał także Unibep, który nie czekając do przyszłego roku, zdecydował się na rolowanie długu - spółka pozyskała 138 mln zł, z czego 100 mln zł przeznaczone zostanie na wcześniejszą spłatę papierów zapadających w 2024 r. Próg 100 mln zł osiągnęło jeszcze WB Electronics, któremu w październiku zapadły papiery o wartości 60 mln zł.



„Październik pokazał, że bez aktywności banków, trudno o spektakularne emisje na rynku pierwotnym. Dodatkowo, na przeprowadzanie emisji bardzo rzadko decydują się nowe podmioty, nieobecne dotychczas na Catalyst, co również nie pomaga rozwojowi tego rynku.” – dodaje Piotr Ludwiczak, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI

Akcje. Rynki globalne

Z jednej strony, rekordowe tempo podnoszenia stóp procentowych przez FED przekłada się na rosnącą presję w sektorach wrażliwych na wysokie stopy procentowe (zielona energia, biotechnologia czy sektor nieruchomości). Z drugiej strony, wzrost rentowności obligacji amerykańskich do poziomów przekraczających 5% przyczynił się do częściowej rotacji z akcji do obligacji.



Poziomy wycen indeksów S&P500 oraz NASDAQ100 znajdują się powyżej swoich długoterminowych średnich. Niemniej, warto zauważyć, że korekta na rynku akcji spowodowała, że wyceny największych spółek technologicznych na koniec października zbliżyły się do swoich długoterminowych średnich, co przypominało sytuację z końcówki 2022 roku.



Co ciekawe, na odbiciu skorzystały bardziej spółki cykliczne oraz spółki z wysokimi wskaźnikami wyceny i niskiej lub ujemnej rentowności w krótkim terminie, które korzystają na spadku rentowności amerykańskich obligacji.



Czy rynki akcji mogą kontynuować wzrosty z początku listopada? Biorąc pod uwagę jak wiele jest nisko wycenionych sektorów, to jest to możliwy scenariusz. Może się to odbyć przy niewielkim udziale tegorocznych liderów wzrostu z branży technologicznej, a wzrosty mogą dotyczyć większej liczby sektorów i spółek.



Ryzyka? Na pewno warto śledzić wydarzenia geopolityczne, ponieważ stopniowo rośnie liczba obszarów zapalnych na świecie (Ukraina, Bliski Wschód czy relacje Chiny-USA). Finalnie, ponowny powrót rentowności obligacji amerykańskich w rejony powyżej 5% może mieć negatywny wpływ na branże najbardziej wrażliwe na wzrost stóp procentowych, a szczególnie na rynek nieruchomości.



„Czy rynki akcji mogą kontynuować wzrosty z początku listopada? Biorąc pod uwagę jak wiele jest nisko wycenionych sektorów, to jest to możliwy scenariusz. Może się on odbyć przy niewielkim udziale tegorocznych liderów wzrostu z branży technologicznej, a wzrosty mogą dotyczyć większej ilości sektorów i spółek.” – wyjaśnia Marek Kaźmierczak, Starszy Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI

Akcje. Rynek krajowy. Powyborczo

Historyczna frekwencja w wyborach, „pyrrusowe” zwycięstwo partii rządzącej w wyborach i wysokie prawdopodobieństwo sformowania rządu przez dotychczasową opozycję. Tak można podsumować wydarzenia polityczne w październiku.



Jak wynik wyborów przełożył się na rynek akcji? Dwucyfrowy wzrost indeksu największych spółek. Sektor bankowy „rozbił bank”, ponieważ w skali jednego miesiąca wzrósł o ponad 25%. Jest to wydarzenie bez precedensu, a jedynym sektorem, który zbliżył się do banków był sektor paliwowy.



Największe polskie spółki, a w szczególności spółki z udziałem Skarbu Państwa wzrosły w sposób skokowy – głównie w związku z nadziejami na poprawę ładu korporacyjnego. Pozostałe sektory skorzystały na ogólnej poprawie sentymentu oraz częściowym powrocie kapitału zagranicznego na polski rynek akcji.



Co dalej? „Wycenowo, krajowy rynek akcji powrócił do swoich historycznych średnich. Dalsza „wspinaczka” krajowego rynku akcji będzie z historycznego punktu widzenia - trudniejsza, ale nie niemożliwa.” - dodaje Marek Kaźmierczak. Niemniej, wymaga to nie tylko poprawy wyników samych spółek, ale i ogromu „pracy u podstaw” po stronie nowego rządu, aby odbudować zaufanie do krajowego rynku akcji wśród inwestorów zagranicznych. Jeżeli zdamy ten test poprawnie, to może czekać nas kontynuacja napływu kapitału w kolejnych miesiącach.



Gdzie kryją się potencjalne ryzyka? To głównie rosnące napięcie geopolityczne na świecie (Ukraina, Bliski Wschód oraz Chiny-USA), niepewność dotycząca kierunku krajowej polityki pieniężnej po wyborach oraz potencjalnie - niemożność sformowania sensownego rządu większościowego w Polsce.



Warto również zwrócić uwagę na nastroje na globalnych rynkach akcji, ponieważ wysoka zmienność na amerykańskim rynku obligacji rezonuje na pozostałe rynki, które w sposób bezpośredni przekładają się na wyceny akcji.