Wigilia, która w bieżącym 2023 roku przypada w niedzielę 24 grudnia, ma być objęta zakazem handlu. 14 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w tej sprawie. Handel będzie mógł się natomiast odbywać w niedzielę 10 grudnia 2023 r. do godz. 14.00.

Rząd: w tym roku niedziela handlowa 10 grudnia zamiast 24 grudnia

Rada Ministrów na posiedzeniu 14 listopada 2023 r. przyjął "Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni", autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.



"Rząd proponuje, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie tzw. niedziela handlowa ustanowiona zostanie 10 grudnia" - poinformowała w komunikacie po posiedzeniu rządu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).



Jak dodano, niedziela 24 grudnia 2023 r. "będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem". "Rozwiązanie to wynika z faktu, że w 2023 r. jedna z dwóch niedziel handlowych, które poprzedzają pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypada 24 grudnia, tj. w Wigilię" - wskazano.

Niedziela handlowa 10 grudnia 2023 r. - ale tylko do godz. 14.00

Jednocześnie - jak podkreślono - ustanowiona zostanie tzw. niedziela handlowa 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację zakupów. "Przewiduje się jednak ograniczenie handlu w tym dniu do godz. 14.00 – tj. tak samo, jak miałoby to miejsce 24 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami" - podała KPRM.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Zgodnie z przepisami niedziela handlowa przypada 17 grudnia 2023 r.



W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.(PAP)



autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/