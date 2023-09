Minister Moskwa: jesteśmy potentatem w produkcji wodoru

Minister klimatu Anna Moskwa powiedział: Polska jest potentatem w produkcji wodoru, to przewaga w stosunku do wielu państw europejskich. Zdaniem minister upowszechnienie wodoru w Polsce to nie przyszłość, ale teraźniejszość.

Minister Moskwa podkreślała, że Centralna Dolina Wodorowa to inicjatywa ponadwojewódzka i bierze w niej udział cały zespół podmiotów z wielu sektorów. "Będzie ona działać na terenie trzech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego, co jest rzadkością, ponieważ zazwyczaj tego typu przedsięwzięcia są realizowane na potrzebny tylko jednego regionu” – podkreśliła we wtorek w Kielcach, podczas dyskusji poświęconej powstaniu Centralnej Doliny Wodorowej na Regionalnym Forum Ekonomicznym - Nowa Energia.

Klaster wodorowy Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej

Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich powstanie na bazie klastra wodorowego Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. „Industria, kiedy jeszcze mało kto myślał o wodorze w Polsce, zaktywizowała wiele podmiotów i zachęciła do współpracy. Dobrze, że ta dolina powstaje właśnie tutaj. To region z dużymi potrzebami energetycznymi, w którym rozwija się przemysł. Dynamicznie rozwija się rynek odnawialnych źródeł energii, dobrze, aby to właśnie tutaj funkcjonowała centrala wodorowa” – dodała Anna Moskwa.

Rozwój małych reaktorów jądrowych

Zaznaczyła, że szansą dla zwiększenia produkcji wodoru będzie również rozwój sektora SMR, czyli małych reaktorów jądrowych, co - przy współpracy z partnerami zagranicznymi - zamierza robić Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria. „Wiemy, że w tym regionie plany rozwoju SMR są duże i bardzo dobrze. Tu zdecydowanie potrzeba uzupełnienie miksu energetycznego małymi, ale w przeciwieństwie do OZE, bardzo stabilnymi źródłami energii” – dodała.

Polska potęgą wodorową

Zdaniem minister powszechny wodór w Polsce „to nie przyszłość, ale teraźniejszość”. „Polska wodorem stoi, to jest coś, czego jesteśmy mało świadomi i mało o tym mówimy. Mamy tę przewagę w stosunku do wielu państwach europejskich, że jesteśmy już potentatem wodorowym” - przekonywała minister.

Produkcja wodoru w Polsce

Obecnie w Polsce produkowany jest przede wszystkim tzw. wodór szary, wytwarzany w procesie reformingu gazu ziemnego lub w ramach rafinacji ropy naftowej. „Nie jest tak zielony, jakby chciała Unia Europejska, ale uważamy, że na tym etapie przejściowym on jest dobry, daje potencjał i przewagi konkurencyjne naszym gospodarkom” – mówiła szefowa resortu klimatu.

Przyszłość zielonego wodoru

Zapewniała jednocześnie, że dzięki rozwojowi sektora OZE, udział produkcji zielonego wodoru będzie wzrastać. Dodała, że „według bardzo konserwatywnych analizy w roku 2030 połowa energii w Polsce będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii, a w roku 2040, 75 proc. To będzie zarówno moc zainstalowana, jak i produkcja z miksu: odnawialne źródła energii i źródła jądrowe.

Ambicje Polski w zakresie odnawialnych źródłach energii

Zaznaczył, że wodór stanie się częścią naszej rzeczywistości wszędzie tam, gdzie rozwijane będą odnawialne źródła energii. „Jako Polska jesteśmy bardzo ambitni. W 2020 celem UE było uzyskanie 15 proc. energii w OZE, my osiągnęliśmy ponad 16 proc. Ostatnie miesiące to jest ponad 30 proc., a punktowo nawet prawie 40 proc. w odnawialnych źródłach energii. Jeżeli ktoś jest ambitny w rozwoju odnawialnych źródeł energii i wodoru to właśnie my, jako Polska” – podkreśliła.

O Forum Ekonomicznym

Regionalne Forum Ekonomiczne – Nowa Energia potrwa do środy. Wydarzenie organizowane jest przez dziennik "Echo Dnia" przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Autor: Wiktor Dziarmaga