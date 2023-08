PKP: Zmiany w kursowaniu pociągów od 3 września do 12 listopada. Czasowo wstrzymywany ruch na kilku liniach

Jak przewidują analitycy, do 2030 roku zużycie energii przez ekosystem informatyczny wzrośnie ponad trzykrotnie. Czy w trosce o planetę sektor IT podjął już realne działania proekologiczne, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko? A może Green IT wciąż ogranicza się do debat, dyskusji i deklaracji?