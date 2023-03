2800 bezpłatnych konsultacji stomatologicznych z okazji miesiąca zdrowej jamy ustnej - marzec 2023 r. Gdzie można się zapisać?

1 marca ruszyła ogólnopolska kampania Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego „Polska mówi aaa…”, w ramach której partner akcji, marka Oral-B, należąca do Procter & Gamble, zwraca uwagę na znaczenie prawidłowej higieny jamy ustnej i jej wpływu na zdrowie ogólne. „U osób chorych na cukrzycę istnieje 3-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia chorób przyzębia niż u osób zdrowych. Dodatkowo osoby zmagające się z cukrzycą 8-krotnie częściej borykają się z ciężkim zapaleniem przyzębia” – alarmuje dr n. med. Beata Golan, kierownik ds. naukowych P&G Polska. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz marka Oral-B zachęcają do zwrócenia uwagi na prawidłową higienę jamy ustnej i skorzystania z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych na terenie całej Polski, które czekają w marcu w gabinetach sieci Lux Med Stomatologia oraz gabinetach partnerskich Oral-B.

Choroby przyzębia i cukrzyca idą ze sobą w parze. 2800 bezpłatnych konsultacji stomatologicznych z okazji miesiąca zdrowej jamy ustnej

Zapalenie przyzębia jest szóstą najczęstszą chorobą na świecie, a koszty ponoszone przez jednostki i społeczeństwa w związku z ich leczeniem są ogromne – sięgają setek miliardów euro rocznie. Stomatolodzy alarmują, że choroby jamy ustnej to nie tylko duży wydatek, ale także potencjalne zagrożenie dla zdrowia ogólnego. Szczególną uwagę zwraca się na tę zależność 20 marca, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, z okazji którego Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zainicjowało kampanię „Polska mówi aaa…” pod hasłem „Zdrowa jama ustna to uśmiech na całe życie”.



Należąca do Procter & Gamble marka Oral-B, partner akcji, wraz z organizatorem szerzą wiedzę na temat zdrowia jamy ustnej i chorób przyzębia, a także zachęcają do skorzystania z ponad 2800 bezpłatnych konsultacji stomatologicznych połączonych z instruktażem prawidłowej higieny jamy ustnej realizowanych w wybranych gabinetach sieci Lux Med Stomatologia oraz gabinetach partnerskich Oral-B. W kontekście przypadającego 4 marca Światowego Dnia Otyłości, choroby, która często połączona jest z zachorowaniami na cukrzycę typu 2, PTS oraz marka Oral-B alarmują, że choroby przyzębia i cukrzyca często są ze sobą powiązane.

Higiena jamy ustnej, a cukrzyca

Cukrzyca często pogarsza stan zdrowia jamy ustnej, zwłaszcza kości i dziąseł. Badania kliniczne potwierdzają dwukierunkową zależność między cukrzycą, a zapaleniem przyzębia. Chorzy z aktywną cukrzycą są bardziej podatni na choroby periodontologiczne, a leczenie chorób przyzębia pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi u chorych na cukrzycę.

„Choroby dziąseł mogą powodować przedostawanie się bakterii do krwioobiegu i aktywację komórek wytwarzających sygnały biologiczne, które mają niszczący wpływ na cały organizm. W obrębie trzustki może to prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie insuliny (hormon regulujący poziom cukru we krwi). Jeśli tak się stanie, może rozwinąć się cukrzyca typu 2. Badania kliniczne wykazują związek choroby przyzębia z kontrolą glikemii i tolerancją glukozy, wniosek jest więc prosty – choroba przyzębia zwiększa ryzyko cukrzycy” – podkreśla prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Do głównych powikłań w obrębie jamy ustnej związanych z cukrzycą należą zapalenie dziąseł, choroby przyzębia, próchnica zębów, suchość jamy ustnej, infekcje bakteryjne i grzybicze, halitoza oraz przedłużone gojenie się ran po zabiegach stomatologicznych. Ze względu na ryzyko wystąpienia u pacjentów z cukrzycą postępujących chorób przyzębia, utrzymywanie prawidłowej higieny jamy ustnej jest szczególnie ważne.

Zdrowe zęby i jama ustna w 5 krokach

Udowodniono, że leczenie chorób przyzębia ma korzystny wpływ na stężenie glukozy we krwi. Warto sięgać po wysokiej klasy produkty do higieny jamy ustnej od sprawdzonych marek. Badania kliniczne dowiodły, że elektryczne szczoteczki rotacyjno-oscylacyjne są skuteczniejsze w usuwaniu płytki nazębnej i pozwalają utrzymać lepszą higienę i zdrowie jamy ustnej w porównaniu ze zwykłymi szczoteczkami manualnymi. Szczoteczki z technologią magnetyczną z serii iO marki Oral-B usuwają nawet do 100% więcej płytki nazębnej od zwykłych szczoteczek manualnych i aż 62% więcej płytki z linii dziąsła brzeżnego w porównaniu do szczoteczki sonicznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podczas szczotkowania zębów okrągła końcówka szczoteczki szybko i delikatnie porusza się, otaczając każdy ząb z osobna i rozbijając płytkę nazębną. Istotny jest także skład stosowanej pasty. Produkty z fluorkiem cyny mogą stanowić dodatkową pomoc w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej, zwłaszcza w przypadku pacjentów z cukrzycą. Składnik ten jest stosowany w pastach do zębów Oral-B linii profesjonalnej. Niezwykle ważne jest także regularne używanie nici dentystycznej i płynu do płukania jamy ustnej, które umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych i pozbycie się bakterii oraz przykrego zapachu z ust, a także zapobiegają powstawaniu ognisk zapalnych i próchnicy.

Podstawą prawidłowej higieny jamy ustnej, oprócz codziennej pielęgnacji, są także regularne kontrole stomatologiczne: „Często nie zdajemy sobie sprawy, że myjemy zęby w nieprawidłowy lub niedokładny sposób, w efekcie czego w jamie ustnej pojawiają się stany zapalne czy choroby przyzębia. Jak zawsze – najważniejsza jest profilaktyka, dlatego rekomenduję regularne wizyty u stomatologa, przynajmniej raz w roku. Tylko specjalista może profesjonalnie ocenić stan zdrowia pacjenta i wdrożyć ewentualny proces leczenia. Warto wiedzieć, że stomatolog może dokładnie poinstruować nas, jak dbać o higienę zębów i dziąseł. Zachęcam do tego szczególnie w marcu, który uznajemy za miesiąc zdrowej jamy ustnej” – powiedziała dr n. med. Beata Golan.

2800 bezpłatnych konsultacji stomatologicznych w marcu 2023 r. - gdzie można się zapisać?

Marka Oral-B, partner kampanii „Polska mówi aaa…”, wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym zapraszają do skorzystania z ponad 2800 bezpłatnych konsultacji stomatologicznych w okresie 1-31.03.2023 r. To także doskonała okazja by zapytać stomatologa lub higienistkę stomatologiczną o instrukcję prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej i skorygować ewentualne błędy. Lokalizacje gabinetów Lux Med Stomatologia oraz gabinetów partnerskich Oral-B wraz z danymi kontaktowymi zostały umieszczone na stronie Oral-B (www.oralb.pl) oraz na interaktywnej mapie na stronie głównej kampanii www.polskamowiaaa.pl.