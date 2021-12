Jakie zmiany w przepisach dla przedsiębiorcy w 2022 roku?

Polski Ład i przepisy związane z VAT-em oraz ustawa zmieniająca fakturowanie – z tym muszą się liczyć przedsiębiorcy w 2022 r. Niektóre regulacje zaczną obowiązywać już od stycznia, inne dopiero od lipca przyszłego roku. Warto zatem sprawdzić, czy pamiętamy o wszystkich i jesteśmy na nie odpowiednio przygotowani.

Polski Ład - deklaracje oraz grupa VAT

W ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku pojawi się możliwość składania deklaracji kwartalnych przez podatników opłacających estoński CIT. Co to oznacza w praktyce? Osoby, które opłacają ryczałt od dochodów spółki, a nie są małymi podatnikami, mogą złożyć deklarację VAT za okresy kwartalne. Muszą jednak spełnić jeden istotny warunek – wartość brutto ich przedsiębiorstwa nie przekroczyła w poprzednim roku 4 000 000 euro.

Pół roku później, w lipcu 2022 roku, właściciele firm otrzymają prawo do wspólnego rozliczania się w ramach grupy VAT. Musi być ona grupą podmiotów powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie oraz posiadać swoją siedzibę na terytorium kraju bądź prowadzić działalność za pośrednictwem oddziału położonego na obszarze państwa. Ponadto, wymagana jest umowa o utworzeniu grupy oraz rejestracja jako podatnika VAT.

Ulga na terminal i zwrot VAT-u

Polski Ład przewiduje także opcję podatników bezgotówkowych, czyli właścicieli firm, którzy co najmniej 65% sprzedaży prowadzą w takiej formie. Będą oni mieli prawo do ulgi na terminal, obejmującej między innymi opłatę interchange, systemową oraz opłaty wynikające z umowy najmu czy dzierżawy terminala płatniczego.

- Ulga jest związana z nabyciem terminalu oraz opłatami wynikającymi z jego użycia. Poniesione wydatki będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania PIT i CIT w ramach limitów wynoszących 1000 bądź 2500 złotych – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy bezgotówkowi otrzymają również nadwyżkę podatku VAT w ciągu 15 dni od terminu na złożenie deklaracji. Aby tak się stało, przedsiębiorcy muszą udowodnić, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy:

co najmniej 80% sprzedaży odbyło się za pomocą kas rejestrujących – online i wirtualnych,

co najmniej 80% (do końca 2023 roku jeszcze 65%) sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opłacone dzięki instrumentom płatniczym, wlicza się w to również usługę polecenia przelewu.

Polski Ład - zmiany w fakturowaniu

W ramach cyfryzacji podatków od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą zacząć wystawiać e-faktury. Stanie się tak dzięki zmianom w ustawie o VAT, pozwalającej firmom uprościć cały proces. Odtąd wszystkie będą przygotowywane według jednego wzoru.

Czym jest faktura ustrukturyzowana? To dokument wystawiany przez podatników w Krajowym systemie e-faktur. Każdy przedsiębiorca otrzyma do niej dostęp od momentu, gdy wprowadzi dane do systemu. Dokument dostanie wówczas własny numer identyfikujący i będzie zweryfikowany pod kątem poprawności informacji.

Gdy system wygeneruje numer identyfikacyjny, faktura zostanie uznana za wystawioną i doręczoną. Wyświetli się także informacja o dacie oraz czasie jej wystawienia. Odbiorca musi też wyrazić swoją zgodę na otrzymanie dokumentu w systemie. Jeśli tak się nie stanie, właściciel firmy zostanie zobowiązany do innego sposobu doręczenia, np. za pomocą poczty elektronicznej albo w papierowej wersji.

- Na bieżąco śledzimy zmiany dotyczące przedsiębiorców oraz księgowych i wprowadzamy rozwiązania odpowiadające na ich potrzeby. Obecnie działamy tak, aby jak najlepiej dostosować nasz program do Krajowego systemu e-faktur, planując dwie ścieżki integracji – pobieranie plików do naszego systemu oraz przesyłanie ich do oficjalnego. Naszym celem jest zatem maksymalne uproszczenie i przyśpieszenie pracy z tymi dokumentami. Dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o nowym obowiązku przygotowaliśmy też specjalny Newsletter KSeF, w którym publikujemy najważniejsze informacje – mówi Krzysztof Wojtas.

To nie koniec zmian. W plikach korygujących nie trzeba będzie już używać określenia „faktura korygująca” ani „korekta”. Zniknie też wymóg wskazania przyczyny korekty. Dzięki temu dokument ma zawierać mniej danych.

Ponadto ustawa przewiduje wcześniejsze wystawianie faktur – nie wcześniej niż 60. dnia przed wykonaniem usługi, dostawą towaru czy otrzymaniem całości lub części zapłaty. Do tej pory taka możliwość pojawiała się dopiero 30. dnia.

Przedsiębiorcy będą musieli zatem uważnie śledzić zmiany związane z VAT-em i fakturami. Zwłaszcza w ramach Polskiego Ładu pojawia się ich sporo, dlatego trzeba będzie na bieżąco pamiętać o datach, od których zaczną obowiązywać. Co ważne, korzystanie z e-faktur stanie się obowiązkowe dopiero od 2023 roku – oznacza to, że właściciele firm dobrowolnie wypróbują rozwiązanie.