Powierzchnia biurowa w Polsce – sytuacja na koniec listopada 2021

Sytuacja na biurowym rynku nieruchomości nie wróciła do trendów sprzed pandemii COVID-19. Obecna sytuacja epidemiologiczna i kolejna mutacja wirusa nie wskazują na jej koniec. Nie dziwi więc, że uczestniczy rynku biurowego pochodzą do niego z dużą ostrożnością. Jak wyglądała na nim sytuacja na koniec listopada 2021 r.? Ile przybyło nowej powierzchni i ile wyniósł wskaźnik pustostanów w stolicy?

Nauka zdalna i nowe limity. Grudzień 2021

Nauka zdalna i nowe limity. Rząd od 15 grudnia zmniejsza limity osób w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach dla osób niezaszczepionych. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa – wynika z informacji zamieszczonej na stronie gov.pl.

Zielony wodór z OZE w Polsce

"Zielony wodór z OZE w Polsce"- raport jest początkiem dyskusji nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru - poinformował podczas wtorkowej prezentacji raportu wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć po kolejnej podwyżce stóp procentowych – o ile?

Rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć po kolejnej podwyżce stóp procentowych – o ile?

Pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika wyniku testu na COVID-19

Pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika wyniku testu na COVID-19, który będzie dostępny bezpłatnie - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czas pracy kierowcy. Rząd przyjął projekt noweli ustawy

Czas pracy kierowcy - projekt noweli ustawy ws. m.in. transportu drogowego i czasu pracy kierowców. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności, dotyczący m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

Leasing samochodu, czyli kupujemy auto firmowe

Leasing samochodu jest coraz popularniejszym sposobem finansowania. Potwierdzają to dane Związku Polskiego Leasingu: łączne finansowanie udzielone przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. wyniosło aż 68,2 mld zł, czyli więcej aż o ponad 41% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. . Natomiast, gdyby spojrzeć na poszczególne kategorie zakupów finansowanych poprzez leasing, pierwsze miejsce pod względem dynamiki wzrostu zajmują pojazdy ciężarowe z wynikiem 86% r/r. Leasing samochodów transportowych, maszyn, pojazdów lekkich czy nieruchomości stał się wygodną opcją, po którą sięgają przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoje biznesy – a w pandemii dla niektórych firm to jedyne wyjście, pozwalające dokonać takiego kroku. Mimo że w ubiegłym roku z leasingu skorzystał co 4. inwestujący w Polsce , to jednak samo rozwiązanie, posiadające w naszym kraju przecież już długą historię, wciąż może budzić wiele znaków zapytania. Co wybrać – kredyt firmowy czy leasing? Co się bardziej opłaca? W jakich sytuacjach najlepiej skorzystać z leasingu? To tylko kilka z nich. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) podpowiadają, co trzeba wiedzieć o leasingu na początek.

5G a dostawcy wysokiego ryzyka

Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wzbudza niemałe emocje. Nie ma się czemu dziwić - wprowadzono w niej kategorię tak zwanych dostawców infrastruktury 5G wysokiego ryzyka, którą będzie określało Rządowe Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa – pisze Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy a ceny mieszkań

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy a ceny mieszkań. Wprowadzenie gwarancji wkładu własnego w kredytach mieszkaniowych może nasilić niektóre z tendencji na rynku mieszkaniowym, np. wzrostu cen i dynamiki kredytu - poinformował 7 grudnia 2021 r. Narodowy Bank Polski w raporcie o stabilności systemu finansowego. Upowszechnienie się kredytów z gwarantowanym wkładem może zwiększyć ryzyko zw. z nadmiernym zadłużeniem części gospodarstw domowych. Ponadto zdaniem NBP ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym ryzykiem stabilności finansowej w kraju mimo, że zmniejszyło się prawdopodobieństwo materializacji najbardziej kosztownych dla banków rozstrzygnięć sądowych.

Pełno(s)prawni w pracy – dlaczego warto otworzyć firmę na OzN? [PODCAST]

Jaka jest sytuacja osób z niepełnosprawnością (OzN) na otwartym rynku pracy? Czy sukces zawodowy jest dla każdego? Dlaczego wiara we własne siły jest kluczowa?

Nadchodzi KSeF – Czym jest i jak firmy powinny się do niego przygotować?

Po pierwsze, czym jest KSeF? Choć ostatnimi czasy sam zwrot często pojawia się na łamach prasy i w innych mediach, to dla wielu tytułowy KSeF wciąż jest zagadką. Nie można go jednak ignorować, chociażby i z tego powodu, że zwiastuje on początek nowej ery w obszarze wymiany faktur elektronicznych, jak również rozległych zmian w polskim prawie podatkowym. Wszystko to za sprawą zmiany modelu przetwarzania e-faktur w Polsce na tzw. model clearance, zgodnie z którym wymiana faktur elektronicznych ma się odbywać za wykorzystaniem narzędzia/systemu informatycznego dostępnego w danym kraju.

Koncentracja firm handlowych. UOKiK wydał warunkową zgodę

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał warunkową zgodę na nabycie przez Carrefour Polska powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket Tesco w Bielanach Wrocławskich - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wsparcie branży turystycznej. 153 mln zł pożyczek dla firm turystycznych w Polsce Wschodniej

Ze wsparcia branży turystycznej w Polsce Wschodniej skorzystało do tej pory ponad 800 firm; łączna kwota udzielonych pożyczek wyniosła 153 mln zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kredyty hipoteczne. W listopadzie mniej zapytań niż w październiku

Kredyty hipoteczne. W listopadzie 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 36,08 tys. potencjalnych kredytobiorców, to spadek o 7,4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy to takich wniosków złożono łącznie 38,96 tys. - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Fundusze inwestycyjne w najem nieruchomości – zmiana lidera przygotowującego projekt

Fundusze inwestycyjne w najem nieruchomości. Ministerstwo Finansów przejmie stery nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej powołania w Polsce tzw. Reit-ów. Czy ta zmiana przyspieszy prace?

Systemy bezpieczeństwa: Toyota T-Mate to nowość

Systemy bezpieczeństwa: Toyota zaprezentowała właśnie nową generację systemów bezpieczeństwa czynnego o nazwie T-Mate. Co daje?

Opony Audi Q4 e-tron. Bridgestone na pierwszy montaż

Opony Audi Q4 e-tron? Bridgestone opracował specjalne ogumienie o bardzo niskich oporach toczenia. Trafi na pierwszy montaż do elektryka.

Zmiany w prawie ochrony sygnalistów

Do 17 grudnia Polska jest zobowiązana wdrożyć do porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17). Dyrektywa określa ramy ochrony sygnalistów jako osób zgłaszających naruszenia określonego prawa, sposoby informowania o tych nieprawidłowościach oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie. Małe biura rachunkowe nie zostały potraktowane ulgowo, będą zobowiązane do wprowadzenia zmian w ustawowym terminie, bez względu na poziom zatrudnienia.

Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie

Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie. Jakie inicjatywy sprzyjające środowisku i lokalnym społecznościom podejmują firmy deweloperskie budujące mieszkania? W jakie kampanie i przedsięwzięcia się angażują? Co robią dla poprawy estetyki i infrastruktury miast?

mPrawo Jazdy. 4 miliony w rok

mPrawo Jazdy, czyli prawo jazdy w naszej aplikacji mObywatel, świętuje pierwsze urodziny. Jak na takiego młodzika - radzi sobie świetnie. W swoich telefonach ma je już prawie 4 miliony kierowców!

Branża IT. Dwie trzecie pracodawców planuje powiększenie zespołów IT

Branża IT. Dwie trzecie pracodawców planuje powiększenie zespołów IT; częściej wzrost zatrudnienia planują firmy mikro i małe niż duże - przekazała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W najbliższych miesiącach będą najczęściej poszukiwani pracownicy na stanowisko programisty.

Szacowana stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc.

Szacowana stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc. i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 pkt. proc. – poinformowało w poniedziałek PAP Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Sytuacja na rynku pracy jest lepsza, niż przed pandemią - komentuje minister Marlena Maląg.

Leasing - polskie firmy zwiększają inwestycje

Jak wynika z najnowszego raportu „Leasing Index” przygotowanego przez Santander Leasing Polska, inwestycje wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosły podczas pandemii koronawirusa o 25%. Największym beneficjentem tych wzrostów są nowe technologie, w tym usługi chmurowe.

Samochód elektryczny zimą. Jak zwiększyć zasięg?

Samochód elektryczny zimą? Baterie elektryków nie przepadają za mrozami. Są jednak sposoby na optymalizację zasięgu e-aut zimą. Oto one.

Kredyty hipoteczne – rekordowa sprzedaż w III kwartale

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz firmy Open Finance po raz pierwszy w historii przekroczyła 12 mld zł. Jest to wzrost o blisko 7% w porównaniu do II kw. br. Czy równie wysoką wartość osiągnęły kredyty gotówkowe i firmowe?