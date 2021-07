Rząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w „Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" oraz „Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Co się zmieni?

Zmiany w „Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

Dzięki wprowadzonej przez Radę Ministrów zmianie, przedsiębiorcy, którzy zwrócili się do PFR z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego lub z odwołaniem, będą mogli otrzymać wypłaty w przypadku pozytywnej decyzji.

Zmiany w Tarczach finansowych PFR umożliwią skorzystanie ze środków programowych większej liczbie przedsiębiorców, a tym samym pomogą zapobiegać upadłościom firm i wzrostowi bezrobocia. Stabilizacja finansowa przedsiębiorstw w efekcie wydłużenia programów pomoże szybciej powrócić polskiej gospodarki na optymalną ścieżkę wzrostu, przyczyni się także do stabilizacji i wzrostu dochodów budżetowych - zaznacza Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Dotychczas w rządowym programie „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” („Program”) Polskiego Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) decyzje dotyczące udzielenia wsparcia dla przedsiębiorców mogły być wydawane do 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w składaniu odwołania

Od jesieni ubiegłego roku niektóre obszary gospodarki w Polsce zostały dotknięte ponownymi ograniczeniami. Przedsiębiorstwa ponownie znalazły się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii. Dlatego Rada Ministrów zdecydowała o umożliwieniu składania przez przedsiębiorców odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań w ramach postępowania wyjaśniającego.

Przyjęte zmiany umożliwiają złożenie odwołania w terminie nie późniejszym niż do 23 sierpnia 2021 r. (dla tych przedsiębiorców, którzy zwrócili się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej). Udzielanie finansowania programowego nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r. Wydłużenie terminów umożliwi skuteczne zakończenie już rozpoczętych postępowań.

Zmiany w „Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”

Zakładana zmiana w Tarczy 2.0 dla dużych firm pozwoli Polskiemu Funduszowi Rozwoju na zmianę regulaminu programu, który aktualnie przewiduje terminy krótsze od maksymalnych, co wynikało z intencji ujednolicenia terminów udzielania finansowania, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Komisji Europejskiej. Dodatkowo, w ramach zmiany programu, Polski Fundusz Rozwoju będzie miał prawo do wprowadzania dalszych zmian w terminach udzielania finansowania oraz wypłacania środków, aby zapewnić odpowiednią elastyczność swoich działań.

