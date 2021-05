Dzień Dziecka - jak wybrać idealny prezent?

Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca i z pewnością jest to ulubione święto dzieci. Jak wybrać odpowiedni prezent dla dziecka i jak go sfinansować, aby nie nadwyrężyć domowego budżetu?

Dzień Dziecka - powstanie

Dzień Dziecka został ustanowiono w 1954 przez ONZ. Jego celem jest dla upowszechnianie ideałów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945). Dzień Dziecka obchodzony jest od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

Dzień Dziecka i prezenty

W Polsce 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Wielu rodziców staje wtedy przed dylematem, jak wybrać odpowiedni prezent i w jaki sposób go sfinansować. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy – jak wynika z najnowszego raportu z serii „Polaków Portfel Własny” – co czwarty z nas uważa, że jego sytuacja materialna pogorszyła się w trakcie pandemii (25,2 proc.).

Prezent zależny do wieku

Jeśli nie chcemy iść na łatwiznę i kupić kolejnej pluszowej maskotki, podarunek na 1 czerwca może przysporzyć trochę kłopotów, szczególnie gdy zależy nam na tym, by było to coś, co nie tylko sprawi dziecku radość, ale jednocześnie czegoś je nauczy.

Niemowlakowi na pewno przydadzą się zabawki sensoryczne np. w postaci pluszowych książeczek z czarnymi i czerwonymi elementami, czyli kolorami, które dziecko widzi najwyraźniej w tym okresie życia, dzięki czemu będzie mogło rozwijać zmysł wzroku. Popularnością cieszą się też maty edukacyjne, które oswajają malucha z otoczeniem i zachęcają go do kształtowania umiejętności ruchowych typowych dla tego etapu życia, takich jak raczkowanie, podnoszenie głowy czy obracanie się na plecy.

Przedszkolaka warto zaopatrzyć w zabawki, które będą wspomagać jego rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny. Zestaw złożony z wielu kolorowych elementów do robienia biżuterii zapewni dobrą zabawę, a jednocześnie poprawi sprawność palców. Na rozwój fizyczny dziecka wpłynie również zakup nie tracącej na popularności hulajnogi. Jeśli obawiamy się o bezpieczeństwo swojej pociechy, możemy zacząć od wersji z siedziskiem. Stabilność i komfort podczas jazdy w tym przypadku zapewnią dwa przednie koła wykonane z trwałego, amortyzującego wstrząsy materiału. Dzięki możliwości regulacji, uzyskany w ten sposób „pojazd” pozostanie z dzieckiem na długi czas.

Z kolei chcąc kształtować umiejętności społeczne, dobrze będzie wyposażyć malucha w zestaw lekarski czy weterynaryjny. Tego typu zabawki wzbudzają w dzieciach chęć niesienia pomocy oraz uczą je kompetencji miękkich takich jak empatia i współczucie.

Ciekawym i nowoczesnym pomysłem jest również zakup robota edukacyjnego sterowanego przez aplikację mobilną, który pomoże wprowadzić dzieci w świat nowych technologii. Robot rozwinie ich kreatywność, zdolność logicznego myślenia i wprowadzi w podstawy programowania. Wielką zaletą tej zabawki jest to, że obsługa urządzenia dostosowana jest do różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz zdolności percepcji. Dzięki temu robot edukacyjny może towarzyszyć w zabawie i nauce również dzieciom, które chodzą do szkoły.

Największe wyzwanie czyli prezent dla nastolatka

Nastolatkowie stereotypowo są grupą najlepiej obeznaną z nowymi technologiami. Dlatego większość z nich najbardziej ucieszy prezent związany z szeroko rozumianą elektroniką. Bez obaw, nawet jeśli nie znamy się na sprzęcie tak jak nasze dziecko, możemy wybrać coś, co spełni jego potrzeby i oczekiwania. Zainteresowanym muzyką można zaproponować np. muzyczne pierścienie, które w połączeniu z aplikacją pomogą tworzyć nastolatkom własne kompozycje, albo głośnik bezprzewodowy. Przy czym warto pamiętać, że wybierając go należy kierować się przede wszystkim brzmieniem i trwałością, a nie efektami specjalnymi, które mają na celu uatrakcyjnienie urządzenia.

Z uwagi na to, że nastolatek coraz mniej czasu spędza w domu, a nie zawsze pamięta o tym, by naładować telefon, pożądanym gadżetem może być też powerbank. Dobre urządzenie tego typu jest w stanie dostarczyć energii nawet na kilka ładowań smartfona. Z tego powodu kupując powerbank warto kierować się jego pojemnością, im jest większa, tym lepiej – eksperci na ogół polecają te oferujące od 10000 do 20000 mAh. Istotną rolę odgrywają również dostępne złącza. Najczęściej spotkamy się ze standardowymi portami USB, micro-USB czy USB typu C. Najlepiej wybrać model z kilkoma złączami, ponieważ daje to możliwość ładowania kilku portów jednocześnie.

Miłym prezentem dla nastolatka może okazać się też smartwatch.Takie zegarki posiadają szereg ciekawych funkcji m.in. bezprzewodowe, stałe połączenie ze smartfonem. W ten sposób nasze dzieci będą mogły odczytywać wszystkie powiadomienia, a nawet odbierać lub odrzucać połączenia przychodzące. To jednak nie koniec możliwości takiego sprzętu. Po połączeniu ze smartfonem z poziomu inteligentnego zegarka można np. sterować odtwarzaną muzyką.

