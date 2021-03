Pracodawcy RP: rząd powiela stare błędy

Twardy lockdown i kolejne obostrzenia

- Dzisiejsze (25.03.21) decyzje rządu dotyczące walki z pandemią są powieleniem dotychczasowych błędów. W dalszym ciągu opinia publiczna nie rozumie wielu posunięć. Dlaczego na przykład zamknięte zostały sklepy meblowe, budowlane, a kościoły pozostają otwarte? - Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Załamanie służby zdrowia

- Mam wrażenie, że rząd w dalszym ciągu strzela na oślep, mając nadzieję, że a nuż w coś trafi. Problem w tym, że strzela ślepakami. Nie można także uciec od przekonania, że coraz bardziej radykalne obostrzenia mają jedynie medialnie przykryć to, że w Polsce doszło już do całkowitego załamania służby zdrowia. Po raz kolejny ponawiam apel do rządu: rozwiążcie problem systemowo, np. według naszej propozycji: 4P + O, czyli przejrzystość + przewidywalność + przystosowanie + perspektywiczność + odporność - komentuje Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Zamknięcie branży beauty

- Zamknięcie salonów fryzjerskich czy kosmetycznych, wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych, nowe ograniczenia pod względem przelicznika liczby klientów na metry kwadratowe, wejdą w życie, po raz kolejny, rozporządzeniem. Czyli raczej niekoniecznie w zgodzie z przepisami, co już wielokrotnie było stwierdzane przez sądy. Konstytucja RP w art. 22 jasno wskazuje, że ograniczenia wolności działalności gospodarczej są dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Poza tym rząd wprowadza obostrzenia nie konsultując tych zmian z przedsiębiorcami. Od miesięcy apelujemy, by w każdej sytuacji zamykania/ograniczania prowadzenia biznesu, od razu było dostępne wsparcie finansowe dla tych przedsiębiorców. Oczekujemy, że takie wsparcie zostanie tym przedsiębiorcom zaoferowane - dodaje Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

