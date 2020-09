Lex Uber - jakie są nowe wymogi dla rynku taksówek?

Nowe prawo zniweluje też różnice w cenach za przejazd. Dlaczego? Przede wszystkim, w wyniku wykorzystywania pojazdu jako taksówka wzrasta koszt ubezpieczenia i utrzymania (wynajmu lub amortyzacji) auta. Do tej pory kierowca świadczący usługi przewozu osób, nie ponosił kosztów wyższego OC, przystosowania samochodu do licencyjnego przewozu osób w tym zainstalowania taksometru, lampy taxi czy oznaczeń pojazdu.

Nowe wymagania

Od października, dotychczasowi kierowcy przewozów wchodzący do segmentu usług taksówkowych, powinni się liczyć z powyższymi wymogami. Oznacza to, że wycena kursów, zapewniająca ich opłacalność, powinna oscylować na poziomie minimum 2-2,20 zł za każdy przejechany kilometr, by m.in. pokryć te dodatkowe koszty, a nie dokładać z własnej kieszeni. Zmiany wpłyną na profesjonalizację zawodu i ograniczenie w nim obecności osób nie podchodzących profesjonalnie do świadczenia usług taksówkowych, a traktujących je tylko jako dodatkowe dorywcze zajęcie pozwalające dorabiać do innych przychodów.

W świetle nowego prawa, nie tylko kierowcy, ale też pojazdy muszą spełnić szereg wymagań – mają być sprawne, przechodzić regularne przeglądy techniczne i być przystosowane do przewozu osób.

Nowa jakość rynku przewozów osobowych

Wydłużony okres przejściowy, wywołany pandemią pokazał, które firmy poradziły sobie z kryzysem. Mniej osób korzystało z przejazdów, część pracowała z domu, inny przesiedli się do własnych samochodów. 1 października zmieni polski rynek taksówkowy. Przy efektywnej egzekucji wdrażanych przepisów, korzyści powinni odczuć zarówno kierowcy, jak i konsumenci, poprawi się bezpieczeństwo na drogach i jakość świadczonych usług przewozowych.

Andrzej Padziński, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Floty w iTaxi

