Producenci drobiu chcą wrócić na rynki azjatyckie

Sytuacja na rynku drobiu nie napawa optymizmem. Najpierw z początkiem roku grypa wśród ptactwa, teraz koronawirus. To, co do tej pory było wprowadzane na rynek trafiło do mroźni,a cena drobiu spadła poniżej opłacalności. Czy powrót na rynki azjatyckie uratuje sytuację?