Amerykańskie firmy inwestują w centra usług wspólnych dla biznesu oraz w biura badawczo–rozwojowe

Polska jest głównym odbiorcą amerykańskich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. 40% kapitału zainwestowanego przez spółki amerykańskie w naszym regionie trafia do Polski. W ostatnich latach inwestycje zza oceanu wzrastały 1,5 krotnie szybciej niż pozostałe BIZ na naszym rynku. Amerykańskie firmy zatrudniają w Polsce ok. 267 tysięcy pracowników. Coraz częściej są to miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji. Tempo przyrostu zatrudnienia w amerykańskich firmach w tej grupie znacząco przewyższa średnią rynkową.

Przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem ze Stanów Zjednoczonych, które od wielu lat inwestują w SSE i PSI, to w dużej mierze firmy o wysokim stopniu zaawansowania technicznego.

- W ciągu ostatnich 30 lat inwestycje amerykańskich firm miały znaczący wpływ na rozwój i kondycję polskiej gospodarki. Wieloletni napływ kapitału amerykańskiego przyniósł nie tylko aktywa finansowe do naszej gospodarki, ale także stał się źródłem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które wcześniej były z powodzeniem wdrażane na rynku amerykańskim. Jednak wraz z rozwojem gospodarczym charakter inwestycji zmienił się i inwestorzy koncentrują się obecnie na zaawansowanych procesach produkcyjnych, których know-how powstaje również w Polsce, wysokiej jakości usługach oraz badaniach i rozwoju – wkazuje Tony Housh, Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.



Według danych PAIH tylko od 2016 roku w Polsce odnotowano ponad 70 amerykańskich inwestycji o łącznej wartości niemal 5 mld zł. Wygenerowały one ok. 22 tys. miejsc pracy. Patrząc na okres od 2000 roku jest to powyżej 200 inwestycji o wartości nawet ok. 60 mld zł, które przyczyniły się do stworzenia ok. 70 tys. miejsc pracy. Te liczby cieszą, ponieważ wzmacnianie więzi gospodarczych z USA prowadzi nie tylko do zwiększenia ilości napływającego kapitału oraz technologii, ale także cementuje strategiczny interes Polski, jakim bez wątpienia są relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Zwiększona obecność inwestorów amerykańskich w naszym kraju to także kolejny dowód makroekonomicznej stabilności polskiej gospodarki oraz sygnał, że wzrastają konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów UE – zaznacza Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Inwestycje firm z kapitałem amerykańskim odpowiadają za 11% wartości wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce, a wartość kapitału zainwestowanego przez firmy amerykańskie nad Wisłą szacuje się na 24,4 mld. Jednak nawet 38,3 mld USD może stanowić wartość niedoszacowanego kapitału, którego nie uwzględnia się w podawanej oficjalnie, skumulowanej wartości inwestycji amerykańskich w Polsce, a który był własnością firm ze Stanów Zjednoczonych (zaś obecnie należy do podmiotów z innych krajów). To łącznie nawet 62,7 mld USD, które napłynęły do Polski z USA, uwzględniając również inwestycje dokonane przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, które obecnie należą do grupy podmiotów z innych krajów. Amerykańskie inwestycje powstają zarówno ze strumienia reinwestycji, jak i nowo napływającego kapitału.