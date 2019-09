Czy w 2020 roku czeka nas rewolucja w branży motoryzacyjnej?

Po wprowadzeniu nowych norm, średnia emisja CO2 wszystkich nowych samochodów będzie musiała się zmieścić się w limicie 95 g/km w 2020 roku. Mimo, że limit spada drastycznie, ze 130 do 95 g/km, to jednak nie koniec zaostrzania norm CO2. Do 2030 r. średnie normy mają zostać obniżone aż o 37,5%, czyli do niespełna 60 g/km. Od 1 stycznia 2020 r. rejestracja „starych” silników będzie nadal możliwa, jednak zaczną obowiązywać kary finansowe za każdy gram powyżej średniej normy emisji. Dodatkowo nowe rozporządzenie UE przewiduje, że producenci samochodów będą monitorowani od 2021 roku, a za przekroczenia limitu będą nakładane kary.

Te zmiany rodzą wiele pytań w branży. Jak w tych okolicznościach efektywnie działać na rynku, jak przyciągać nowych klientów, jak utrzymać tych dotychczasowych i wreszcie, jak zadbać o stabilność firmy?

30 października br. w Warszawie podczas konferencji Forum Dealerów 2019 eksperci i praktycy postarają się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Dlaczego jeszcze warto zapisać się na Forum Dealerów 2019? Powodów jest wiele. Organizatorzy zapewniają:

opowiemy którzy producenci są obecnie najlepiej przygotowani na zmiany, a kto odczuje je najbardziej;

będziemy dyskutować o tym co grozi polskim dealerom w nowych realiach i czy są marki, które bardzo ucierpią;

pokażemy jak koncerny radzą sobie z problemem ograniczonej emisji;

podyskutujemy o autach elektrycznych, dieslach i hybrydach.

Zapraszamy już 30 października do udziału w Forum Dealerów 2019