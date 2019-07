Kiedy można odliczyć VAT z duplikatu nieopłaconej faktury

PROBLEM

Otrzymaliśmy w marcu duplikat faktury dokumentującej transakcję z 2017 r. Faktura nie była opłacona, dlatego kontrahent przysłał duplikat. Faktura pierwotna nie była zaksięgowana, gdyż do nas nie dotarła. Na podstawie duplikatu odliczyliśmy VAT za marzec i opłaciliśmy ją do końca marca. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Tak. Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w terminie otrzymania duplikatu, gdy nie dotarła do niego faktura pierwotna. Jeśli od ustalonego terminu płatności minęło już 90 albo 150 dni (w przypadku wierzytelności powstałych przed 3 października 2018 r.), dodatkowym warunkiem jest zapłata za fakturę do końca miesiąca, w którym będzie dokonywane rozliczenie. Tym samym słusznie podatnik dokonał odliczenia w deklaracji za marzec 2019 r.

