Zmiany w powiadomieniach o zwolnieniach lekarskich od 29 lipca 2019

Od 21 lipca 2019 roku w powiadomieniach znajdzie się jedynie informacja na temat wystawienia lub anulowania zwolnienia. Nie będzie w nich natomiast danych ubezpieczonego ani szerszych informacji o samym zwolnieniu. Jednocześnie – na prośbę naszych klientów – w powiadomieniach dodajemy nazwę płatnika, którego ubezpieczony otrzymał zwolnienie lekarskie.

Dostęp do zwolnień lekarskich zatrudnionych pracowników – tak jak dotychczas – każdy płatnik składek ma na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Przypominamy też, by systematycznie weryfikować, czy wszystkie osoby upoważnione przez płatnika składek do obsługi jego profilu na PUE ZUS lub do obsługi samych e-ZLA powinny mieć dostęp do tego typu danych.