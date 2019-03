Rząd stawia na innowacyjnych przedsiębiorców

Innowacje to koło napędowe dzisiejszej gospodarki – pozwalają zmienić lub ulepszyć istniejące rozwiązania, co zwykle przekłada się na różnego rodzaju korzyści. O działaniach wspierających innowacyjność w polskim społeczeństwie opowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz zastępca dyrektora NCBR profesor Aleksander Nawrat.

Ministerstwo Nauki podkreśla zalety tzw. dużej ustawy o innowacyjności. Uchwalona w listopadzie 2017 roku, ustawa miała na celu poprawę otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Istotą zmian wprowadzoną przez ten akt prawny jest usunięcie barier związanych z działalnością innowacyjną oraz stworzenie skutecznych mechanizmów wspierania (np. poprzez system podatkowy) nowatorskich rozwiązań w praktyce.- „My wspieramy polskie firmy od strony naukowej i tutaj widać wyraźny postęp. Wszystko dzięki wejściu w życie ustawy o innowacyjności, dającej realne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują w współpracę z nauką. W 2017 roku nakłady na badania i rozwój wzrosły o 15%, ale w 2018 roku ten wzrost będzie zdecydowanie większy, bo od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe ulgi, które są rekordowe w skali świata – za każdą zainwestowaną w badania i rozwój złotówkę, czyli we współpracę ze światem naukowym, przedsiębiorca od podstawy opodatkowania może sobie odpisać dwa złote.” – dla Newsrm.tv wyjaśnia minister Jarosław Gowin.

Najważniejsze kwestie, jakie ten dokument prawny reguluje, to: zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR) oraz doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R. Dodatkowo, ustawa umożliwi korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, wydłuży do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R oraz ułatwi finansowanie start-upów, poprzez doprecyzowanie sposobu opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.

Flagową kampanią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest projekt „NCBR dla firm”. To cykl spotkań, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie tych spotkań eksperci NCBR przedstawiają możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalanie już istniejących produktów lub usług. Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), a ich celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych:

„NCBR dla firm to czterdzieści dziewięć wizyt w kraju, spotkania z kilkoma tysiącami przedsiębiorców, którzy wprowadzili w swoich biznesach innowacje, ale nigdy nie korzystali z pomocy publicznej. Myślę, że NCBR możemy śmiało określić jako instytucję ubezpieczającą od ryzyka nieudanych prac badawczych.” – mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat.

